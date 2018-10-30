Чому дитину треба відвести до стоматолога: найпоширеніші причини

На прийом до стоматологів діти приходять з різними проблемами, але є п’ять основних причин, що зустрічаються найчастіше. Зауважимо, що деякі причини є зовсім не дитячими.

За її словами, перша та найчастіша причина – це карієс і як наслідок пульпіт.

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"Найчастіше ви приходите до стоматолога, коли діткам потрібно поставити пломбу. Мене не може не тішити той факт, що ви вже не боїтеся віку та розумієте, що не потрібно чекати поки малюк виросте, а разом з ним і карієс перетвориться ра пульпіт. Ви приходите та разом із стоматологом вирішуєте проблему ще на етапі раннього розвитку", – зауважила вона.

Щодо другої причини, то це, каже фахівець, професійна гігієна, тобто професійна чистка зубів професійними засобами та нанесення спеціальної речовини на зуби. А потрібною така процедура є задля профілактики карієсу та зміцнення емалі.

"Залежно від стану зубів, я раджу повторювати процедуру кожні 3-6 місяців", – наголошує стоматолог.

Далі йде глибоке фторування, переконує Катерина Кузнецова.

"Ця процедура є потрібною не всім, а тільки за показаннями. Найчастіше глибоке фторування та якісна гігієна порожнини рота вдома допомагають боротися з початковою стадією каріесу – стадією білої плями, а також рятує, дитина має чутливі зуби, а когось навіть від лікування з використанням наркозу", – пояснює лікар.

Крім того, додає експерт, діти досить часто йдуть до стоматологів, аби ті їм загерметизували фісури.

"Якщо коротко, герметизація фісур – це запечатування поглиблень на поверхні зуба як профілактика карієсу. Річ у тім, що у цих горбочках зазвичай накопичується наліт і залишки їжі. Вони складно очищаються щіткою та стають уразливими", – констатує вона.

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Також одна із причин звернення до стоматолога, продовжує вона, – це розхитаний молочний зуб, який треба видалити.

"Пам'ятайте, в дитинстві напевно кожен ниточку прив'язував до зуба та до ручки дверей... і чекав, коли ж мама чи тато відкриють двері. Та й зараз схема є такою ж самою, але дітки, хто не є готовим на такий рішучий вчинок, приїжджають до мене, і я звичайно їм допомагаю", – підсумовує Катерина Кузнецова.

До слова, якщо у Вас болить зуб, і Ви не можуть у цей момент піти до стоматолога, то є декілька ефективних натуральних засобів боротьби з цією проблемою.

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