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      Чому дитину треба відвести до стоматолога: найпоширеніші причини

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      Стоматолог розповіла, з якими проблемами до неї приходять діти
      Стоматолог розповіла, з якими проблемами до неї приходять діти / Dr Parekh And Associates

      На прийом до стоматологів діти приходять з різними проблемами, але є п’ять основних причин, що зустрічаються найчастіше. Зауважимо, що деякі причини є зовсім не дитячими.

      За її словами, перша та найчастіша причина – це карієс і як наслідок пульпіт.

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      "Найчастіше ви приходите до стоматолога, коли діткам потрібно поставити пломбу. Мене не може не тішити той факт, що ви вже не боїтеся віку та розумієте, що не потрібно чекати поки малюк виросте, а разом з ним і карієс перетвориться ра пульпіт. Ви приходите та разом із стоматологом вирішуєте проблему ще на етапі раннього розвитку", – зауважила вона.

      Щодо другої причини, то це, каже фахівець, професійна гігієна, тобто професійна чистка зубів професійними засобами та нанесення спеціальної речовини на зуби. А потрібною така процедура є задля профілактики карієсу та зміцнення емалі.

      "Залежно від стану зубів, я раджу повторювати процедуру кожні 3-6 місяців", – наголошує стоматолог.

      Стоматологія, діти, зуби, зубний лікар

      Далі йде глибоке фторування, переконує Катерина Кузнецова.

      "Ця процедура є потрібною не всім, а тільки за показаннями. Найчастіше глибоке фторування та якісна гігієна порожнини рота вдома допомагають боротися з початковою стадією каріесу – стадією білої плями, а також рятує, дитина має чутливі зуби, а когось навіть від лікування з використанням наркозу", – пояснює лікар.

      Крім того, додає експерт, діти досить часто йдуть до стоматологів, аби ті їм загерметизували фісури.

      "Якщо коротко, герметизація фісур – це запечатування поглиблень на поверхні зуба як профілактика карієсу. Річ у тім, що у цих горбочках зазвичай накопичується наліт і залишки їжі. Вони складно очищаються щіткою та стають уразливими", – констатує вона.

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      Також одна із причин звернення до стоматолога, продовжує вона, – це розхитаний молочний зуб, який треба видалити.

      "Пам'ятайте, в дитинстві напевно кожен ниточку прив'язував до зуба та до ручки дверей... і чекав, коли ж мама чи тато відкриють двері. Та й зараз схема є такою ж самою, але дітки, хто не є готовим на такий рішучий вчинок, приїжджають до мене, і я звичайно їм допомагаю", – підсумовує Катерина Кузнецова.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Топ5️⃣ «доктор, что делать» Да, у ?‍♀️зубной феи есть тоже своя статистика и о ней вам хочу рассказать. Не пожалейте доктору ️, а я пока продолжу рассказ. Так вот, ко мне на прием приходят детки с самыми разными проблемами, но есть 5️⃣ основных и часто встречающихся причин. ⠀ ️Прошу вашего внимания: 1️⃣Первая и сама частая причина обращения- кариес- пульпит- периодонтит. Не удивила, не правда ли! Так вот, чаще всего вы приходите, когда деткам нужно поставить пломбу и меня не может не радовать тот факт, что вы уже не боитесь возраста и понимаете, что не нужно ждать пока кроха вырастит, а вместе с ним и кариес превратится в пульпит. Вы приходите и мы решаем проблему еще на этапе раннего развития. 2️⃣С гордостью отдаю второе место проф. гигиене – профессиональная чистка зубов у зубной феи профессиональными средствами и нанесение специального фторсодержащего состава на зубки, для профилактики кариеса и укрепления эмали. В зависимости от состояния зубов, я советую повторять процедуру каждые 3-6 месяцев. 3️⃣Третье место уверенно присваивает глубокое фторирование. Эта процедура нужна не всем, а только по показаниям. Зачастую глубокое фторирование и качественная гигиена полости рта дома помогают бороться с начальной стадией кариеса- стадией белого пятна и спасает при чувствительности зубов. А кого даже от лечения в наркозе! 4️⃣На четвертом месте расположилась процедура герметизация фиссур – не так давно об этом был пост см. #учуиметьздоровыезубы. Но если кратко, герметизация фиссур – это запечатывание углублений на поверхности зуба, как профилактика кариеса. Дело в том, что в этих бугорках довольно часто скапливается налет и остатки пищи. Они сложно вычищаются щеткой и становятся уязвимыми. 5️⃣Удаление. Да процедура удаления расшатанного молочного зуба. Помните, в детстве наверно каждый ниточку привязывал к зубу и к ручке двери…и ждал….когда же мама ли папа откроют дверь. Да и сейчас схема та же, но детки, кто не готов на такой решительный поступок, приезжают ко мне и я конечно им помогаю. Вот он топ?‍♀️ моих 5 процедур, а вы за этот год проходили хоть через одну из них

      A post shared by ДЕТСКИЙ СТОМАТОЛОГ Катерина (@dr.kyznetsova) on

      До слова, якщо у Вас болить зуб, і Ви не можуть у цей момент піти до стоматолога, то є декілька ефективних натуральних засобів боротьби з цією проблемою.

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      Теги: Лікування Здоров'я Медицина Діти і неповнолітні Здорове життя Поради Діти Гігієна
      Джерело: 24 канал
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