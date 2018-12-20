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      Чому для жіночого здоров'я дуже важливий секс: пояснення гінеколога

      992 Читать новость на русском
      Яку користь несе секс для жінки
      Яку користь несе секс для жінки / Фото з соцмереж

      Під час сексу посилюється вироблення деяких гормонів, при браку яких жіночий організм не може працювати злагоджено.

      Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 повідомила кандидат медичних наук, лікар акушер-гінеколог гінекологічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні та МЦ "Берегиня" Уляна Кравець.

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      За її словами також завдяки регулярній інтимній близькості відбувається профілактика застою крові в малому тазі, що загрожує гінекологічними проблемами.

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      Що ж відбувається в жіночому організмі завдяки регулярній інтимній близькості:

      Нормалізація гормонального фону.Гормональний дисбаланс веде до порушень менструального циклу, змін стану шкіри та ін.

      Зміцнення судин. Активне вироблення тестостерону під час сексу веде до зміцнення м’язової тканини (з якої побудовано і серце), а естроген запобігає розвитку серцево-судинної патології. 

      Знеболення. "Болить голова" – це заклик до дії. Адже оргазм сприяє виробленню ендорфінів і серотоніну, що усувають больовий синдром!

      Зміцнення імунітету. Імунозміцнюючим ефектом володіють серотонін і антитіла Ig A, які виділяються під час сексу.

      Секс дуже важливий для жіночого здоров'я
      Секс дуже важливий для жіночого здоров'я

      Зміцнення м’язів тазового дна, що буде профілактикою опущення та випадіння матки в старшому віці.

      Впевненість в собі. Якщо жінка не відчуває себе бажаною, якою б успішною вона не була, вона буде почуватися нещасною.

      Збереження молодості та краси. Завдяки активній циркуляції крові відновлення клітин прискорюється, вивільняються токсини.

       
      Акушер-гінеколог Уляна Кравець
      “Запорука вдалої інтимної близькості залежить від ряду факторів, серед яких одне з перших місць займає відсутність хронічних, прихованих інфекцій, що передаються статевим шляхом. Але важливо знайти постійного партнера і бажано коханого”.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове життя Здоров'я Секс Жіноче здоров’я
      Джерело: Здоров'я 24
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