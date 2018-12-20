Чому для жіночого здоров'я дуже важливий секс: пояснення гінеколога
Під час сексу посилюється вироблення деяких гормонів, при браку яких жіночий організм не може працювати злагоджено.
Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 повідомила кандидат медичних наук, лікар акушер-гінеколог гінекологічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні та МЦ "Берегиня" Уляна Кравець.
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За її словами також завдяки регулярній інтимній близькості відбувається профілактика застою крові в малому тазі, що загрожує гінекологічними проблемами.
Що ж відбувається в жіночому організмі завдяки регулярній інтимній близькості:
Нормалізація гормонального фону.Гормональний дисбаланс веде до порушень менструального циклу, змін стану шкіри та ін.
Зміцнення судин. Активне вироблення тестостерону під час сексу веде до зміцнення м’язової тканини (з якої побудовано і серце), а естроген запобігає розвитку серцево-судинної патології.
Знеболення. "Болить голова" – це заклик до дії. Адже оргазм сприяє виробленню ендорфінів і серотоніну, що усувають больовий синдром!
Зміцнення імунітету. Імунозміцнюючим ефектом володіють серотонін і антитіла Ig A, які виділяються під час сексу.
Секс дуже важливий для жіночого здоров'я
Зміцнення м’язів тазового дна, що буде профілактикою опущення та випадіння матки в старшому віці.
Впевненість в собі. Якщо жінка не відчуває себе бажаною, якою б успішною вона не була, вона буде почуватися нещасною.
Збереження молодості та краси. Завдяки активній циркуляції крові відновлення клітин прискорюється, вивільняються токсини.
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