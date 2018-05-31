Чому французький феномен покидає "Реал": несподіване рішення Зідана

У четвер, 31 травня, легендарний Зідан заявив, що залишає "Реал". Три Кубки Ліги чемпіонів, два суперкубки Європи, два клубних Чемпіонати світу, першість Іспанії, Кубок та суперкубок вітчизняного чемпіонату і визнання найкращим тренером світу. Це ті здобутки, яких Зінедін Зідан досягнув, тренуючи мадридський Реал. І це не просто щасливий для француза клуб, а перший у його тренерській кар'єрі.

Уболівальники у Києві на передматчевому тренуванні до фіналу Ліги Чемпіонів вітали легендарного тренера Зінедіна Зідана бурхливо та з оплесками. Опісля як завжди у вишуканому костюмі із впевненістю у власних силах Зідан виграв свій четвертий кубок чемпіонів.

Мені подобається те, чим я займаюся. Я любив футбол, коли був гравцем, любив тренувати. На старті сезону хочеться виграти всі трофеї, за які борешся. Ми незадоволені нашим виступом в чемпіонаті, але ми досягли дуже великого успіху,

– зазначив екс-тренер ФК Реал Зінедін Зідан.

Фантастичний гол Зідана з подачі Роберто Карлоса у матчі проти леверкузенського Баєра приніс мадридському Реалу дев'ятий трофей чемпіонів. У 2006 році, володар золотого м'яча, Зінедін Зідан скандально закінчив свою футбольну кар'єру, отримавши таку рідкісну у його кар'єрі червону картку після провокації італійця Мацератті у фіналі чемпіонату світу. Реал був останнім клубом, де грав Зідан-футболіст, щоб потім повернутись вже на тренерську лавку, спершу помічником, а згодом і головним наставником. На пресконференції у Києві журналісти намагались випитати секрет його феноменального тренерського успіху.

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"Немає ніякого секрету. Ми важко працюємо, і у нас талановиті гравці. Вони завжди хочуть перемагати і завжди це показують", – наголосив Зідан.



Зінедін Зідан

Тоді його питали про відхід, щоправда, мова йшла лише про лідерів команди: Крістіано Роналду та Гарета Бейла. Однак наставник "вершкових" витримав інтригу. Менш ніж через тиждень Зідан шокував публіку ще більш резонансною заявою.

Я вирішив покинути "Реал". Можливо, комусь це здасться дещо дивним, але це повинно було трапитися на благо всіх: гравців, клубу і мене. Ця команда повинна продовжити перемагати, і після трьох років їй потрібні зміни, новий голос, новий робочий підхід,

– повідомив екс-тренер ФК Реал Зінедін Зідан.

Місце французького феномена на тренерській лаві може зайняти екс-наставник англійського тоттенхема Маурісіо Почеттініо. Якому ж клубу пощастить бути очоленим Зіданом, поки ще невідомо. Єдине, що можна сказати напевно, Україна для самого Зідана – точно у списку фартових.