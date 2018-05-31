21:03
31 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
30°C 15°C
  • п'ятниця
    22°C 12°C
  • субота
    26°C 12°C
  • неділя
    28°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Бронзовий Путін. Нездорові політики Росії
Вєсті Кремля
23:46, 30 травня
Вєсті.UA. Реформи від Марковича. Дива Насірова
Вєсті.UA
21:46, 30 травня
Чому детектори брехні для ДБР ставлять під сумнів належність доказів по всій Україні
ЦРУ
09:00, 30 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Перші дитячі колекції
Згадати все
13:33, 30 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Чому французький феномен покидає "Реал": несподіване рішення Зідана

311 Читать новость на русском

У четвер, 31 травня, легендарний Зідан заявив, що залишає "Реал". Три Кубки Ліги чемпіонів, два суперкубки Європи, два клубних Чемпіонати світу, першість Іспанії, Кубок та суперкубок вітчизняного чемпіонату і визнання найкращим тренером світу. Це ті здобутки, яких Зінедін Зідан досягнув, тренуючи мадридський Реал. І це не просто щасливий для француза клуб, а перший у його тренерській кар'єрі.

Уболівальники у Києві на передматчевому тренуванні до фіналу Ліги Чемпіонів вітали легендарного тренера Зінедіна Зідана бурхливо та з оплесками. Опісля як завжди у вишуканому костюмі із впевненістю у власних силах Зідан виграв свій четвертий кубок чемпіонів. 

Мені подобається те, чим я займаюся. Я любив футбол, коли був гравцем, любив тренувати. На старті сезону хочеться виграти всі трофеї, за які борешся. Ми незадоволені нашим виступом в чемпіонаті, але ми досягли дуже великого успіху,
– зазначив екс-тренер ФК Реал Зінедін Зідан. 

Фантастичний гол Зідана з подачі Роберто Карлоса у матчі проти леверкузенського Баєра приніс мадридському Реалу дев'ятий трофей чемпіонів. У 2006 році, володар золотого м'яча, Зінедін Зідан скандально закінчив свою футбольну кар'єру, отримавши таку рідкісну у його кар'єрі червону картку після провокації італійця Мацератті у фіналі чемпіонату світу. Реал був останнім клубом, де грав Зідан-футболіст, щоб потім повернутись вже на тренерську лавку, спершу помічником, а згодом і головним наставником. На пресконференції у Києві журналісти намагались випитати секрет його феноменального тренерського успіху.

Читайте також: Зінедін Зідан подав у відставку з посади головного тренера "Реалу"

"Немає ніякого секрету. Ми важко працюємо, і у нас талановиті гравці. Вони завжди хочуть перемагати і завжди це показують",  – наголосив Зідан.

Зінедін Зідан
Зінедін Зідан

Тоді його питали про відхід, щоправда, мова йшла лише про лідерів команди: Крістіано Роналду та Гарета Бейла. Однак наставник "вершкових" витримав інтригу. Менш ніж через тиждень Зідан шокував публіку ще більш резонансною заявою.

Я вирішив покинути "Реал". Можливо, комусь це здасться дещо дивним, але це повинно було трапитися на благо всіх: гравців, клубу і мене. Ця команда повинна продовжити перемагати, і після трьох років їй потрібні зміни, новий голос, новий робочий підхід,
– повідомив екс-тренер ФК Реал Зінедін Зідан.

Місце французького феномена на тренерській лаві може зайняти екс-наставник англійського тоттенхема Маурісіо Почеттініо. Якому ж клубу пощастить бути очоленим Зіданом, поки ще невідомо. Єдине, що можна сказати напевно, Україна для самого Зідана – точно у списку фартових. 

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Чому через відсутність Антикорупційного суду бідність в Україні може суттєво зрости
сьогодні, 21:00 Чому через відсутність Антикорупційного суду бідність в Україні може суттєво зрости
Віталій Шабунін 20
Готівковий курс валют 31 травня: євро пішов угору вперше за два тижні
сьогодні, 20:13 Готівковий курс валют 31 травня: євро пішов угору вперше за два тижні
138
Як врятуватись від літньої спеки: топ-5 напоїв
сьогодні, 13:09 Як врятуватись від літньої спеки: топ-5 напоїв
2392
Україні загрожує нова економічна криза: по кому
сьогодні, 19:15 Україні загрожує нова економічна криза: по кому "вдарить" і як запобігти
Яніна Ткачук 1518
Будинок-вбивця у Києві: як мешканці стали бранцями отруйних стін
сьогодні, 18:01 Будинок-вбивця у Києві: як мешканці стали бранцями отруйних стін
Катерина Петренко 726
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук