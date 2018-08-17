Чому "гармонізація" життя не працює: пояснення психолога

Будь-яка сфера життя повинна приносити людині насолоду – самореалізацію, спілкування, пізнання себе та інше.

Про це психолог Михайло Лабковський написав у своєму Instagram.

"Зараз багато хто любить говорити про "гармонізацію". "Гармонізацію" життя, відносин, сім'ї. І всі ці розмови зводяться до того, що треба прийняти в житті все важке, складне і нецікаве, щоб насолодитися веселим, легким і пустим", – зазначив він.

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Та на його думку, ця "гармонізація" не працює. Адже людина повинна отримувати насолоду, а не нести тягар. Це стосується всіх сфер – фізичної, творчої та інтелектуальної.

Тобто, на роботу людина мчить із задоволенням, там вона не втомлюється морально, насичується енергією, займаючись своєю найулюбленішою справою.

Те ж саме стосується відносин, у яких ви з задоволенням приймаєте партнера таким, яким він є, відчуваєте себе собою, де не треба йти на постійні компроміси.

Насправді, все залежить від вас самих. Від того, яке життя ви оберете – нудне, тяжке і сумне, в якому зрідка бувають світлі дні, на зразок відпустки і Нового року. Або радісне, щасливе, яскраве, де чорні смуги – швидше рідкісний виняток. Вирішувати вам,

– підсумував психолог.

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