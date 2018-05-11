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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Чому гормони щастя не викликають залежність: відповідь вчених

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Чому гормони щастя не викликають залежність
Чому гормони щастя не викликають залежність / unsplash.com

Науковці зафіксували відмінності реакції клітин мозку на молекули опіоїдних наркотиків та гормонів щастя. Вони пояснили, чому перші можуть викликати залежність, а другі – ні.

Результати дослідження опубліковані в журналі Neuron.

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Опіати схожі за структурою на молекули ендорфінів – природних гормонів, які відіграють ключову роль в роботі "центру задоволення" в мозку людини. Після потрапляння в організм, вони взаємодіють з одними і тими ж нейронами, викликаючи потужний приплив задоволення.

Нарколог Марк фон Застров та його команда створили білкову молекулу, яка світиться, – своєрідний біосенсор, який допоміг простежити, що відбувається в нервовій клітині після того, як вона поглине молекулу опіатів або ендорфінів.

via GIPHY

Дослідження показує, що ендорфіни і опіати викликають в клітині абсолютно різні реакції, хоча з рецепторами на її поверхні вони взаємодіють приблизно однаково. Зокрема, опіати впливають на апарат Гольджі, головну "фабрику білків" клітини, тоді як ендорфіни цього не роблять.

Ці внутрішньоклітинні реакції, як вважають дослідники, можуть пояснювати, чому опіати викликають набагато сильніші відчуття, ніж прилив ендорфінів, і породжують сильну психологічну і фізіологічну залежність.

До слова, один із найвпливовіших духовних лідерів сучасності Тіт Нат Хан, який є ченцем-будистом, розповів про правила, які допоможуть бути щасливим.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я дослідження
Джерело: 24 Канал
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