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      Чому інформація з одних розмов вилітає з голови, а з інших запам'ятовується надовго

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      Чому інформація з одних розмов вилітає з голови, а з інших запам'ятовується надовго

      Люди краще запам'ятовують фрази, вимовлені фонетично чисто, грамотно і в розміреному темпі.

      Про це йдеться в результатах дослідження університету Техасу в Остіні і лінгвістів лабораторії UTsoundLab.

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      Вчені запросили 60 добровольців, які володіють англійською (для половини учасників це була рідна мова). Їм прочитали 72 пропозиції (шість блоків по 12 пропозицій) двома способами: "чисто", повільно і з чіткою вимовою – і "розмовною мовою", швидко і збиваючись. Потім піддослідним потрібно було відтворити пропозиції по пам'яті.


      Люди краще запам'ятовують інформацію, яку промовляють чітко

      Як іноземці, так і носії мови краще запам'ятовували фрази, вимовлені фонетично чисто, грамотно і в розміреному темпі. Коли людина говорить занадто швидко або запинаючись, і недостатньо чітко артикулює думки, слухачеві доводиться довше "розшифровувати" сказане. 

      Тому мозок витрачає більше ресурсів на розуміння, ніж на запам'ятовування матеріалу, стверджують дослідники.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Психологія Здоров'я дослідження
      Джерело: 24 Канал
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