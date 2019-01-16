Чому інформація з одних розмов вилітає з голови, а з інших запам'ятовується надовго

Люди краще запам'ятовують фрази, вимовлені фонетично чисто, грамотно і в розміреному темпі.

Про це йдеться в результатах дослідження університету Техасу в Остіні і лінгвістів лабораторії UTsoundLab.

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Вчені запросили 60 добровольців, які володіють англійською (для половини учасників це була рідна мова). Їм прочитали 72 пропозиції (шість блоків по 12 пропозицій) двома способами: "чисто", повільно і з чіткою вимовою – і "розмовною мовою", швидко і збиваючись. Потім піддослідним потрібно було відтворити пропозиції по пам'яті.



Люди краще запам'ятовують інформацію, яку промовляють чітко

Як іноземці, так і носії мови краще запам'ятовували фрази, вимовлені фонетично чисто, грамотно і в розміреному темпі. Коли людина говорить занадто швидко або запинаючись, і недостатньо чітко артикулює думки, слухачеві доводиться довше "розшифровувати" сказане.

Тому мозок витрачає більше ресурсів на розуміння, ніж на запам'ятовування матеріалу, стверджують дослідники.

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