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Чому ківі варто їсти зі шкіркою

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Ківі варто їсти зі шкіркою
Ківі варто їсти зі шкіркою / Фото з відкритих джерел

Якщо ви любите їсти ківі, то варто дізнатися, чому цей фрукт варто їсти зі шкіркою.

Ківі – це низькокалорійний і дуже корисний фрукт, але мало хто знає, що його шкірка за деякими показниками корисніша, ніж м'якоть.

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Ківі

Чим корисна шкірка ківі

1. Клітковина

Допомагає травленню і знижує рівень холестерину в крові. У шкірці ківі її на 50% більше в порівнянні з м'якоттю.

2. Вітаміни Е і С

Сприяють швидкому загоєнню ран і шрамів, роблять шкіру красивою і підвищують загальний життєвий тонус. Крім того, вітаміни Е і С є потужними антиоксидантами, тобто нейтралізують вільні радикали в організмі. Вони борються з бактеріями і допомагають зберігати молодість і здоров'я. Кількість антиоксидантів в шкірці ківі набагато вища, ніж в м'якоті.

3. Фолієва кислота

Підвищує настрій і працездатність, допомагає кровотворенню. Вона обов'язково повинна бути присутньою в раціоні вагітних для нормального розвитку плоду. Варто додати, що фолієвої кислоти в шкірці ківі на 32% більше, ніж в м'якоті.

Як правильно їсти ківі з шкіркою

По можливості купуйте органічні ківі, оскільки велика частина пестицидів накопичується саме в шкірці. Придбати натуральні фрукти можна в екомагазинах. Перед вживанням обов'язково промийте ківі, щоб мінімізувати кількість бактерій. 

Не варто їсти більше 2-3 ківі в добу, якщо ви вживаєте їх майже кожного дня. Часте поїдання цього фрукта в великих дозах може спровокувати дерматит або зіпсувати роботу підшлункової залози, адже ківі дуже насичений вітамінами і кислотою. Якщо ж ви їсте його час від часу, то обмежень у кількості немає – орієнтуйтеся на власне самопочуття.

Кому не можна їсти ківі

Утримайтеся від вживання фрукта, якщо у вас:

алергія на ківі;
підвищена кислотність;
гострий гастрит або виразка;
діарея;
камені в нирках або ризик їх розвитку.

Теги: LifeStyle Здоров'я Поради Здорове харчування Здорове життя
Джерело: Lifehacker.
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