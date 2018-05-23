Чому ківі варто їсти зі шкіркою
Якщо ви любите їсти ківі, то варто дізнатися, чому цей фрукт варто їсти зі шкіркою.
Ківі – це низькокалорійний і дуже корисний фрукт, але мало хто знає, що його шкірка за деякими показниками корисніша, ніж м'якоть.
Читайте також: Лікар назвала цінний фрукт для всього організму
Ківі
Чим корисна шкірка ківі
1. Клітковина
Допомагає травленню і знижує рівень холестерину в крові. У шкірці ківі її на 50% більше в порівнянні з м'якоттю.
2. Вітаміни Е і С
Сприяють швидкому загоєнню ран і шрамів, роблять шкіру красивою і підвищують загальний життєвий тонус. Крім того, вітаміни Е і С є потужними антиоксидантами, тобто нейтралізують вільні радикали в організмі. Вони борються з бактеріями і допомагають зберігати молодість і здоров'я. Кількість антиоксидантів в шкірці ківі набагато вища, ніж в м'якоті.
3. Фолієва кислота
Підвищує настрій і працездатність, допомагає кровотворенню. Вона обов'язково повинна бути присутньою в раціоні вагітних для нормального розвитку плоду. Варто додати, що фолієвої кислоти в шкірці ківі на 32% більше, ніж в м'якоті.
Як правильно їсти ківі з шкіркою
По можливості купуйте органічні ківі, оскільки велика частина пестицидів накопичується саме в шкірці. Придбати натуральні фрукти можна в екомагазинах. Перед вживанням обов'язково промийте ківі, щоб мінімізувати кількість бактерій.
Не варто їсти більше 2-3 ківі в добу, якщо ви вживаєте їх майже кожного дня. Часте поїдання цього фрукта в великих дозах може спровокувати дерматит або зіпсувати роботу підшлункової залози, адже ківі дуже насичений вітамінами і кислотою. Якщо ж ви їсте його час від часу, то обмежень у кількості немає – орієнтуйтеся на власне самопочуття.
Кому не можна їсти ківі
Утримайтеся від вживання фрукта, якщо у вас:
алергія на ківі;
підвищена кислотність;
гострий гастрит або виразка;
діарея;
камені в нирках або ризик їх розвитку.