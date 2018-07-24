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Чому людина набирає зайву вагу: названо основну причину

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Названо головну причину ожиріння
Названо головну причину ожиріння / infosumutnews.com

Нові дані досліджень науковців підтвердили, що вживання великої кількості жирної їжі є єдиною причиною збільшення ваги.

Про це повідомляє Вoston25news.

Вчені провели експеримент на лабораторних мишах, яких тримали на 30-ти різних режимах харчування протягом трьох місяців, що еквівалентно 9 рокам у людей.

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Кожен раціон відрізнявся вмістом жирів, вуглеводів і білків. Тож науковці стежили – як змінюється маса тіла у мишей, зокрема, проводили МРТ-сканування для оцінки жирових відкладень.

via GIPHY

Результати показали, що єдине, що змушувало гризунів набирати зайву вагу – це високий рівень жирів у раціоні.

Миші, які вживали багато вуглеводів, навіть якщо вони становили до 30% щоденної норми калорій, не набирали значної ваги. Окрім того, фахівці з'ясували, що дієти з низьким вмістом білка можуть стимулювати надмірне вживання їжі.

До слова, на сьогодні дієтологи закликають чоловіків вживати не більше 30 грамів насичених жирів щодня, а жінок – не більше 20 грамів.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle дослідження Здорове життя Здоров'я Медицина Ожиріння Здорове харчування Дієти
Джерело: 24 Канал
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