Чому людина набирає зайву вагу: названо основну причину

Нові дані досліджень науковців підтвердили, що вживання великої кількості жирної їжі є єдиною причиною збільшення ваги.

Про це повідомляє Вoston25news.

Вчені провели експеримент на лабораторних мишах, яких тримали на 30-ти різних режимах харчування протягом трьох місяців, що еквівалентно 9 рокам у людей.

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Кожен раціон відрізнявся вмістом жирів, вуглеводів і білків. Тож науковці стежили – як змінюється маса тіла у мишей, зокрема, проводили МРТ-сканування для оцінки жирових відкладень.

Результати показали, що єдине, що змушувало гризунів набирати зайву вагу – це високий рівень жирів у раціоні.

Миші, які вживали багато вуглеводів, навіть якщо вони становили до 30% щоденної норми калорій, не набирали значної ваги. Окрім того, фахівці з'ясували, що дієти з низьким вмістом білка можуть стимулювати надмірне вживання їжі.

До слова, на сьогодні дієтологи закликають чоловіків вживати не більше 30 грамів насичених жирів щодня, а жінок – не більше 20 грамів.

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