Чому Меган Маркл зобов'язана ходити на підборах: відома причина

Герцогиня Сассекська Меган Маркл вимушена пожертвувати своїм комфортом і відмовитися від зручного взуття на низькому ходу. Головною причиною став зріст принца Гаррі.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Зазначається, що велика різниця в зрості між партнерами створює дисбаланс на фотографіях.

Найчастіше невисока людина, яка стоїть поруч з високою, на знімках виходить ще нижче, ніж є насправді. І здається, що один партнер дивиться знизу вгору на іншого,

– зазначає фотограф знаменитостей Гленн Граттон.



Принц Гаррі і Меган Маркл

Він додав, що герцогиня Сассекська змушена весь час обирати взуття на високих підборах, щоб мінімізувати різницю з чоловіком. Її зріст – 170 см, а принца Гаррі – 186 см.



Меган Маркл

Зауважимо, що у принца Вільяма і Кейт Міддлтон також 16-сантиметрова різниця у зрості. При зрості принца 191 см, зріст герцогині Кембриджської складає 175 см.



Принц Вільям і Кейт Міддлтон

Цікаво, що Меган Маркл жодного разу не вдягала туфлі на танкетці, тому що королева Єлизавета II ненавидить цю модель. Про це знають всі жінки у королівській родині, і жодна з них не одягає таке взуття в присутності королеви.