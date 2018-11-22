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      Чому не можна змушувати дитину їсти: топ-3 причини

      306 Читать новость на русском
      Чому не можна змушувати дитину їсти
      Чому не можна змушувати дитину їсти / ditey.com

      Медики та психологи наголошують – категорично не можна змушувати дитину їсти, якщо вона не хоче.

      Зі слів фахівців, через насильне годування у дитини може пропасти апетит, передає "Наша мама".

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      Дитина негативно сприйматиме процес прийому їжі, що почне постійно відмовлятися, хитрувати, повільно жувати чи випльовувати страву. Згодом такі дії можуть спричинити до зниження апетиту – малюк почне втрачати вагу.

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      Психологічна травма і недовіра – ще одна небезпека змушування до їжі. Підсвідомо дитина відчуватиме, що батьки завдають їй шкоди. І викоренити це з рівня підсвідомості у дорослому житті не вийде – залишиться недовіра до методів і думки батьків.

      В окремих випадках дитина може захворіти. Зокрема, при перельотах в інші країни або при початковій стадії захворювання один з механізмів, які використовує організм для боротьби та адаптації – зниження апетиту. У такі стресові моменти організму потрібно менше їжі і більше рідини. Тому прислухайтесь до організму дитини і не нав'язуйте їй харчування.

      via GIPHY

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Діти Поради Здоров'я
      Джерело: 24 Канал
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