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Телеканал новин 24 Новини Здорове життя

Чому не варто бігати босоніж: пояснення медиків

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Чому не варто бігати босоніж
Чому не варто бігати босоніж / orthopaedics360.com.au

Такий вид фізичних навантажень як біг босоніж не завжди є корисним для здоров'я.

Про це заявили експерти з Університету Брігама Янга у США, передає Мport.

Вони провели 10-денне дослідження, у якому взяли участь 36 спортсменів зі значним стажем у бігу.

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Перша група спортсменів бігала у мінімалістичному взутті, яке дозволяє імітувати біг босоніж. Друга група бігала у кросівках для бігу. Починали експеримент з 1-2 кілометрів, постійно збільшуючи дистацію.

Протягом експерименту медики щодня знімали всі параметри фізичного стану добровольців.

З'ясувалося, що ті, хто бігав босоніж, більше ризикують отримати травми кісток, зокрема, тріщини та переломи.

Науковці додають, що такий стиль фізичних навантажень як біг босоніж підходить лише для повільного темпу бігу, без сильних і різких навантажень на ступні.

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Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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