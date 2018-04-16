12:33
16 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
22°C 10°C
  • вівторок
    20°C 10°C
  • середа
    17°C 12°C
  • четвер
    14°C 9°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Водка врятує Росію. Шизофренія в РФ через Telegram
Вєсті Кремля
20:46, 14 квітня
Вєсті.UA. Жир. Магістр дебільства. Блатна мова Гройсмана
Вєсті.UA
19:30, 14 квітня
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, 13 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Вагітність і пологи
Згадати все
00:16, 13 квітня
Телеканал новин 24 Новини Медицина
ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Чому не варто відмовлятись від щеплень: переконливі факти від МОЗ

176
Чому не варто відмовлятись від щеплень
Чому не варто відмовлятись від щеплень / radioapatin.com

Вакцина може захистити людину від найбільш небезпечних і важких захворювань – у 95 випадках зі 100 людина не захворіє навіть при прямому контакті з інфекціями.

Для створення захисту проти кожного інфекційного захворювання розроблена відповідна схема вакцинації, повідомляє прес-служба МОЗ на сторінці у Facebook.

Читайте також: Скільки щеплень повинна зробити людина за все життя: інфографіка

Щоби виробити у дитини імунітет проти гепатиту В, необхідно ввести їй 3 дози вакцини, проти дифтерії і правця — більше 4 доз, проти кору, паротиту і краснухи — 2 дози,
– йдеться у повідомленні.

Та бувають поодинокі випадки, коли у людей імунітет після вакцинації не формується. Такі люди можуть розраховувати лише на колективний імунітет.

Тут також важливу роль відіграє зберігання вакцини, адже якщо відбудеться порушення температурного режиму зберігання і транспортування – ефективність вакцини знижується, вона може не подіяти.

"При вакцинації проти одних інфекцій формується довічний імунітет, наприклад, після введення 2 доз вакцини проти кору, паротиту, краснухи. Імунітет проти дифтерії, правця і кашлюка зберігається впродовж 7–10 років. З цієї причини необхідне повторне введення вакцин проти цих захворювань — ревакцинація", – додали у відомстві.

Людям дорослого віку необхідно проводити кожні 10 років ревакцинацію проти правця та дифтерії.

Теги: Міністерство охорони здоров’я Лікування Медицина Здоров'я
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Что будет с фейсбуком, если донимать Цукерберга: абонемент на месяц – 5 долларов
сьогодні, 12:01 Что будет с фейсбуком, если донимать Цукерберга: абонемент на месяц – 5 долларов
Володимир Співаковський 237
Зарплати ТОП-посадовців: хто заробив більше за Порошенка
сьогодні, 11:10 Зарплати ТОП-посадовців: хто заробив більше за Порошенка
808
На кордоні зі Словаччиною та Польщею сотні автомобілів стоять у чергах
сьогодні, 11:25 На кордоні зі Словаччиною та Польщею сотні автомобілів стоять у чергах
502
Путін
сьогодні, 10:39 Путін "зливає" "ДНР": як окупанти відреагували на відсутність інтернету в Донецьку
2808
Жители Луганска в рестораны не ходят
сьогодні, 08:40 Жители Луганска в рестораны не ходят
Ольга Черненко 1792
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук