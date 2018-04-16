Чому не варто відмовлятись від щеплень: переконливі факти від МОЗ

Вакцина може захистити людину від найбільш небезпечних і важких захворювань – у 95 випадках зі 100 людина не захворіє навіть при прямому контакті з інфекціями.

Для створення захисту проти кожного інфекційного захворювання розроблена відповідна схема вакцинації, повідомляє прес-служба МОЗ на сторінці у Facebook.

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Щоби виробити у дитини імунітет проти гепатиту В, необхідно ввести їй 3 дози вакцини, проти дифтерії і правця — більше 4 доз, проти кору, паротиту і краснухи — 2 дози,

– йдеться у повідомленні.

Та бувають поодинокі випадки, коли у людей імунітет після вакцинації не формується. Такі люди можуть розраховувати лише на колективний імунітет.

Тут також важливу роль відіграє зберігання вакцини, адже якщо відбудеться порушення температурного режиму зберігання і транспортування – ефективність вакцини знижується, вона може не подіяти.

"При вакцинації проти одних інфекцій формується довічний імунітет, наприклад, після введення 2 доз вакцини проти кору, паротиту, краснухи. Імунітет проти дифтерії, правця і кашлюка зберігається впродовж 7–10 років. З цієї причини необхідне повторне введення вакцин проти цих захворювань — ревакцинація", – додали у відомстві.

Людям дорослого віку необхідно проводити кожні 10 років ревакцинацію проти правця та дифтерії.