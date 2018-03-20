Чому не варто виключати цукор з раціону: поради дієтолога

Часто доводиться чути, що варто повністю виключити зі свого раціону цукор, однак дієтолог вважає, що це може нашкодити здоров'ю.

Не так давно головним ворогом здоров'я називали жир, пізніше – сіль, а сьогодні ним став цукор. Дієти з заміною цукру на підсолоджувачі, такі як мед чи сироп, набирають все більшу популярність. Зокрема, блогери і прихильники здорового способу життя рекомендують уникати споживання цукру, молочних продуктів і навіть деякі фруктів, включаючи банани, пише видання Independent.

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Прихильники цих дієт відзначають, що споживання цукру може призвести до ожиріння і збільшити ризик діабету 2-го типу, хвороб серця і деяких видів раку. Незважаючи на те, що надмірне споживання цукру дійсно шкідливе для здоров'я, дієтологи відзначають, що повна відмова від цукру не принесе користі для організму.

Австралійський дієтолог Тара Леонг з університету Саншайн-Кост стверджує, що насправді повна відмова від цукру має більше негативних, ніж позитивних наслідків для здоров'я людини.

На її думку, строгі обмеження в харчуванні, включаючи повну відмову від цукру, можуть привести до появи страху споживання певних продуктів і до нездорових відносин з їжею. Зокрема, нові дослідження підтверджують, що поява в раціоні людини заборонених, неприпустимих продуктів призводить до підвищення рівня стресу і зниження ефективності дієти.

Зокрема, вчені встановили, що в довгостроковій перспективі дієта може привести до збільшення, а не зниження ваги в майбутньому. Це пов'язано з тим, що мозок інтерпретує дієту і обмеження в харчуванні, як голод, в результаті чого організм накопичує жир, щоб заповнити дефіцит поживних речовин в майбутньому. Крім того, організм розцінює дієту, як стрес і збільшує вироблення гормону кортизолу, який також сприяє накопиченню жиру, особливо в області живота.

Ще одним негативним наслідком такої дієти є підвищення рівня тривоги, що в результаті призводить до депресії і орторексії - нервового розладу прийому їжі, яке характеризується нав'язливим прагненням до "здорового і правильного харчування", що призводить до значних обмежень у виборі продуктів харчування. Деякі експерти вважають, що цей стан є передвісником або формою розладу харчової поведінки.

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Деякі дієти з повною відмовою від цукру обмежують споживання фруктів і молочних продуктів без будь-яких наукових доказів користі їх виключення з раціону. На думку дієтологів, такі дієти також підвищують ризик розвитку орторексії і навіть можуть сприяти дефіциту поживних речовин. Багато прихильників дієт без цукру також уникають вживання молочних продуктів, таких як молоко, йогурт і сир, через припущення, що вони містять цукор. Однак повна відмова від молочних продуктів може збільшити ризик остеопорозу, зазначає Тара Леонг.

"Як не дивно, прихильники дієти без цукру використовують дорогі альтернативи підсолоджувачів. Однак всі вони містять таку ж кількість калорій, як і звичайний цукор і при цьому не несуть ніякої додаткової користі для організму людини. Винятком є ​​лише ті випадки, коли цукор не можна вживати через певну хворобу", – пояснює експертка.

Тара Леонг також додає, що останні дослідження фахівців в області дієтології та харчування довели, що люди вживають на 35 відсотків більше їжі, якщо сприймають її як дієтичну або "здорову". Це також провокує збільшення зайвої ваги в майбутньому, зазначає дієтолог.

"Безумовно, деяким людям потрібно зменшити кількість споживання цукру, але зовсім необов'язково повністю відмовлятися від нього, щоб бути здоровим. Насолоджуйтеся кожним шматочком вашого улюбленого шоколадного торта. Здоров'я - це не просто розмір нашої талії або обмеження "шкідливих" продуктів. Здоров'я – це також наш психологічний стан і наші відносини з їжею", –підсумовує дослідниця.