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      Чому небезпечно віддавати дітей на виховання бабусь і дідусів

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      Чому небезпечно віддавати дітей на виховання бабусь і дідусів
      Чому небезпечно віддавати дітей на виховання бабусь і дідусів / quickanddirtytips.com

      Допомога бабусь і дідусів здається порятунком для пари, яка щойно влаштувалася на роботу або ж навпаки не має часу на декретну відпустку через велику кількість справ.

      Британські експерти не радять віддавати своїх дітей на виховання бабусь та дідусів, оскільки це може призвести до ожиріння, пише Daily Mail.

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      Національна служба охорони здоров'я інформує, що з понад півмільйона дітей 119 тисяч дітей, які закінчили школу, мали надлишкову вагу.

       
      Ожиріння – причини виникнення
      • пасивний спосіб життя з малою фізичною активністю;
      • генетичні порушення ферментативної активності;
      • надмірне споживання жирів, вуглеводів, солі, алкогольних і солодких напоїв, прийом їжі в нічний час тощо;
      • переїдання психогенного характеру;
      • стани фізіологічні (вагітність, клімакс);
      • недосипання, стреси, прийом гормональних та психотропних лікарських засобів.

      Дослідження сімей, яке проводилося в англійському місті Бірмінгем та шотландському місті Единбург, виявило, що діти, яких віддавали на виховання дідусів та бабусь, частіше отримували солодощі та менше бували на іграх.

      Чому небезпечно віддавати дітей на виховання бабусь і дідусів
      Чому небезпечно віддавати дітей на виховання бабусь і дідусів

      Також старше покоління з більшою ймовірністю велися на поступки внуків, вони частіше давали їм грати на планшетах та телефонах.

      Батьки ж не критикували поведінку бабусь та дідусів, оскільки вони залежали від безкоштовного догляду за дитиною. Дослідники зазначають, що старше покоління може пройти спеціальні курси, де вони отримають поради з виховання онуків.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Діти Здоров'я Ожиріння
      Джерело: 24 Канал
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