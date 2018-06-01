Чому необхідно виконувати вправи після пробіжки: відповідь МОЗ

Біг допомагає підтримувати тіло у формі, він також зменшує ризики небезпечних хвороб, продовжує тривалість життя та покращує настрій.

Міністерство охорони здоров’я рекомендує виконувати вправи після бігу, йдеться на сайті.

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Все тому, що вправи на розтяжку м’язів можуть допомогти тілу поступово охолодити м’язи та покращити гнучкість. Також це може запобігти запамороченню чи нудоти, оскільки вправи після пробіжки дозволяють плавно сповільнити частоту серцевих скорочень.

Вправи є оптимальними для добре розігрітих м’язів, оскільки людина мінімізує ризики травм під час виконання, а також у майбутньому для кращої еластичності.

Під час виконання вправ робіть глибокі та регулярні вдихи та видихи. Але потрібно робити їх доти, доки не з’явиться відчуття надмірної напруженості та легкого дискомфорту.

Якщо під час виконання вправ людина відчуває біль, то варто зупинитися. При сильному болю МОЗ рекомендує звернутися по допомогу.