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Чому оливкова олія така корисна: цікаві факти

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Оливкова олія
Оливкова олія / sympaty.net

Щоденне вживання всього однієї столової ложки оливкової олії може допомогти людям жити довше.

Такого висновку дійшли американські фахівці, передає zdorovia.

Як відомо, оливкова олія є ключовим компонентом середземноморської дієти. Цей корисний продукт містить антиоксиданти, які можуть запобігти або уповільнити прогресування онкозахворювання.

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Вживання цієї олії також допоможе знизити ризик виникнення серцевих нападів та інсультів, які забирають найбільше життів у світі. Також оливкова олія завдяки високому вмісту мононенасичених жирів може покращити когнітивні функції та знизити артеріальний тиск та рівень холестерину у крові.

Олія також містить багато вітаміну Е, важливого для здоров'я шкіри і очей, а також зміцнює імунну систему. Окрім того, люди, які споживають оливкову олію, на 34% менше схильні до виникнення раку будь-якого типу.

Оскільки оливкова олія є дуже калорійною (близько 100 калорій на столову ложку) – не варто нею захоплюватись. Достатньо однієї столової ложки олії на день.

Фото: Unsplash.

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Теги: Здоров'я Здорове життя LifeStyle Здорове харчування Серцево-судинні захворювання
Джерело: 24 Канал
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