Чому перекис водню не допомагає при пораненнях: пояснення МОЗ

3% розчин перекису водню, який багато сімей використовують як засіб першої й часто єдиної допомоги при невеличких пораненнях, не загоює і не знезаражує рани.

Про це нагадує в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун. Вона зазначила, що у спеціалізованій міжнародній медичній літературі немає жодних доказів щодо ефективності 3% розчину перекису водню у процесі загоєння ран.

"Більш концентрований розчин (від 30% і вище) звісно подіє, проте тоді ви отримаєте хімічний опік", – зазначила Уляна Супрун.

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"Сумнівною також є властивість розчину перекису водню знешкоджувати патогенні мікроорганізми та бактерії, оскільки є докази, що деякі мікроорганізми містять фермент каталази, яка дезактивує дію Н2О2", – наголосила Уляна Супрун.

Як приклад вона навела той факт, що навіть на самій інструкції 3% розчину перекису водню написано, що "при застосуванні препарату відбувається лише тимчасове зменшення кількості мікроорганізмів".

"Перекис водню ефективний для механічного очищення рани, тобто з тим самим результатом ви можете промити її прохолодною або теплою проточною водою. Глибокі рани тим більше не потрібно промивати розчином перекису, адже це загрожує виникненням емболії (кисень, який виділяється, може потрапити до судин та перекрити проток крові)", – зазначає медик.

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При цьому Уляна Супрун підтверджує факт, що перекис водню корисний в інших медичних цілях, наприклад, для очищення інструментів.