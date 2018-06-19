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Телеканал новин 24 Новини Вагітність і діти

Чому під час вагітності відбувається зміна настрою

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Зміна настрою під час вагітності
Зміна настрою під час вагітності / unsplash.com

Безперервна зміна настроїв під час вагітності часто пов'язана з різноманітними змінами гормонального фону майбутньої матері.

Найчастіше різкі перепади настрою відбуваються у перші місяці вагітності, передає Nashamama.

Адже організму потрібно пристосуватися до кардинальних змін, які відбуваються всередині. 

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Вагітна жінка може відчувати підвищену стомлюваність, сонливість, дратівливість. Особливо яскраво виражена зміна настроїв у жінок, яких не оминув токсикоз.

Раптові напади нудоти та запаморочення суттєво псують настрій. Виникає відчуття власної безпорадності і це все супроводжується дратівливістю, тривожністю, з'являється відчуття нерозуміння з боку оточення.

Зі слів медиків,  такий стан є абсолютно природним – всі вагітні жінки схильні до "емоційних бур". Адже у перші місяці вагітності у жінки відбуваються не тільки фізіологічні, але й психологічні зміни – поступово йде звикання до ролі мами.

У цей момент жінці може здаватися, що оточення не розуміє її, недостатньо уважно ставиться до її нового стану. Тому краще зберігати спокій.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

 
Теги: Здоров'я Вагітність і діти
Джерело: 24 Канал
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