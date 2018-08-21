Чому потрібно з’їсти інжир: 4 переконливі причини

Інжир – це смачний та водночас дуже корисний плід, його можна вживати як у свіжому, так і в сушеному вигляді.

Інжир багатий такими вітамінами як С, РР, А, групи B, пише 24apteka.

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Цей плід містить необхідні організму речовини, як магній, залізо, мідь, кальцій, марганець, калій, фосфор, бром.

1. Допомагає при застуді

Цей плід здатний добре зміцнювати імунітет людини через свої протизапальні та жарознижувальні властивості. Його корисно вживати при застудах, ангіні, бронхіті.



Інжир допомагає при застуді

2. Покращує стан серцево-судинної системи

Калій, що міститься в інжирі, зміцнює серце і судини, розріджує кров, допомагає при тахікардії, гіпертонії. Цей плід добре впливає на нервову систему людини, усуває стрес та проблеми зі сном.

3. Усуває камені в нирках

Через сильні сечогінні властивості інжир допомагає позбутися від каменів та піску у нирках, полегшує біль при сечовипусканні та виводить зайву рідину з організму людини.



Інжир допомагає позбутися від каменів у нирках

4. Покращує роботу органів травлення

Інжир здатний боротися з печією, проблеми з кишківником. Він здатний очистити організм від токсинів та шлаків та прискорити метаболізм.