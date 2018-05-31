Чому сльозяться очі: основні причини

Часто сльозяться очі у емоційних людей, фахівці переконують, що це природна реакція організму. Однак буває, що сльози течуть не тільки від впливу психологічних факторів.

Проте сльозитися очі можуть без видимої причини, пише Optic Club.

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Органи зору за допомогою слізної речовини намагаються зволожити око, якщо у приміщенні пересушене повітря.

Очі можуть сльозитися, якщо людина неправильно носить контакті лінзи, а також неправильно доглядає за ними. Алергічні реакції можуть виникати, якщо є збудник і лише у певні пори року.

Один зі збудників сльозоточивості – косметика. Її частинки потрапляють в око. За допомогою сліз організм намагається очистити орган зору.

Однією з ймовірних причин – дефіцит вітамінів групи B. Підвищена сльозоточивість може виникати через запальні захворювання слизової та очей.

До слова, навіть якщо людина довго носить контактні лінзи, то це не означає, що вона все робить правильно. Проте деякі помилки можуть суттєво погіршити здоров’я очей.