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      Чому "судді Майдану" досі не звільнені, – родини Небесної Сотні йдуть мітингувати під ВККС

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      Чому "судді Майдану" не звільнені, – родини Небесної Сотні йдуть мітингувати під ВККС
      Чому "судді Майдану" не звільнені, – родини Небесної Сотні йдуть мітингувати під ВККС / Фото з відкритих джерел

      Родини Небесної Сотні хочуть дізнатися чому "судді Майдану", які працювали проти Революції Гідності не тільки не звільнені, але й мають усі шанси потрапити до Верховного Суду.

      Представники Громадської організації "Родина Героїв "Небесної Сотні" заявили, що ВККС обрала саме 19-22 лютого для розгляду питання щодо майбутніх суддів ВС – дні, коли вся Україна вшановує п'яті роковини підступних і кривавих розстрілів на Майдані.

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      Голова організації Володимир Бондарчук, чий батько Сергій Бондарчук загинув 20 лютого 2014 року на вул. Інститутській від кулі снайпера, сказав, що на акцію приїдуть близько 50 родин Небесної Сотні з усієї України.

      Ми, родини Героїв Небесної Сотні, станемо під ВККС живим коридором, щоб запитати у тих, хто проходитиме крізь нього, в тому числі всіх, хто покривав суддів Майдану: "Чи є у вас щось людське – щось, схоже на совість?"
      – зазначили активісти.

      Акція почнеться 20 лютого о 08:45 під ВККС у Києві на вул. Механізаторів, 9.

      Наразі триває добір суддів до Верховного Суду – найвищої судової інстанції країни. ВККС має обрати усього 78 суддів. 19-22 лютого комісія розглядатиме справи 44 кандидатів до ВС, серед яких будуть і "судді Майдану".

      Що таке Верховний Суд? Це — найвищий суд у системі судоустрою України, який забезпечує сталість та єдність судової практики у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом. Це касаційна інстанція, у певних випадках — суд першої або апеляційної інстанції.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Євромайдан Новини Києва Судді Небесна Сотня Верховний суд України Жертви Протести
      Джерело: 24 канал
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