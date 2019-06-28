Чому у Зеленського хочуть внести зміни до Конституції: пояснення Стефанчука

Конституція України незабаром зазнає змін. Необхідність внесення правок представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук пояснює тим, що Україна досі не має уніфікованого тексту основного закону.

"Сьогодні ми дійшли до ситуації, коли у нас немає єдино правильного юридично тлумаченого тексту Конституції. Це результат не виваженої, не вивіреної та не спланованої роботи Верховної Ради, яка сьогодні призвела до того, що у держави, яке святкує День Конституції, немає просто єдиного уніфікованого тексту Конституції", – сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

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За словами Стефанчука, був проведений аналіз останніх змін до Конституції. Виявилось, понад 20 статей не мають фінальної, єдиної юридичної редакції.

Крім того, є ще одна проблема. Він наголошує, що щоразу зміни у Конституції стосувались зміни повноважень органів державної влади, але "жодного разу не йшлося про гарантії прав людини та громадянина".

Найважливіші зміни до основного закону мають на меті запровадити протягом року.

"Тому що в цей перший рік у нас, по-перше, є велика підтримка від народу України. По-друге, маючи напрацьовані механізми, у нас є можливість провести їх через Верховну Раду. І, по-третє, у нас є можливість промоніторити, наскільки вони досягли своєї мети", – пояснив Стефанчук.

Зокрема, ще мають провести "функціональний аудит держави" і чітко визначити, яким саме інститутам притаманні певні функції.

Як змінилась Конституція за різних президентів – читайте у матеріалі 24 каналу.