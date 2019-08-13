Чому Україні не варто відновлювати поставки води і світла в Крим: заява Чубарова

Україна має використовувати свої природні ресурси у протистоянні агресії Росії і для звільнення незаконно окупованих територій. Тому, про відновлення поставок води і світла в анексований Крим не варто "думати навіть гіпотетично".

Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, коментуючи нові заяви окупантів про проблеми з водопостачанням у Крим.

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Так, представник Путіна у Криму Георгій Мурадов напередодні сказав, що окупаційна влада півострова має намір звернутися до керівництва Росії з проханням ініціювати переговорний процес з Україною про пропуск у Крим вод річки Дніпра. При цьому він зухвало назвав води Дніпра "своїми" (російськими), а не українськими, адже ріка бере свій початок на території Росії.

Не думайте, навіть гіпотетично, обговорювати тему можливої поставки води, електроенергії або відновлення залізничного сполучення між материковою частиною України і Кримом поза темою безумовної, повної і негайної деокупації Криму і відновлення державного суверенітету України над Кримським півостровом і прилеглими водами Чорного і Азовського морів,

– наголосив Чубаров.

Голова Меджлісу кримських татар висловив думку, що Україна зобов'язана використовувати природні ресурси, наявні на її території, аби протистояти російській агресії. Адже через нестачу води та світла, які раніше постачалися з материкової України, Кремль витрачає шалені гроші на утримання окупованого півострова.

"Припинення поставок дніпровської води на Кримський півострів у березні 2014 року, а потім здійснена з 20 вересня 2015 року кримськотатарською та українською громадськістю товарна блокада Криму, і кілька місяців пізніше – повне припинення поставок електроенергії в тимчасово окупований Крим, зробило дорожче російським окупантам щорічне утримання окупованого ними Криму на кілька мільярдів доларів", – пояснив Чубаров.

Наскільки серйозні у Криму проблеми з водою?Україна забезпечувала до 85% потреб Криму у прісній воді через 400-кілометровий Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії у 2014 році постачання припинили.



Влітку 2018 року Крим накрила сильна засуха. Тоді пересохла одна з найбільших річок півострова – Біюк-Карасу. Її русло повністю висохло поблизу села Карасівка вище Білогірського водосховища. Українська влада зауважує, що екологічний стан в окупованому Росією Криму є катастрофічним. Більша частина півострова знищена посухою через нестачу води.



Раніше підземні води Криму поповнювала прісна вода із материкової України, не даючи їм стати солоними. Нині ж засолені ґрунти стали неродючими. За однією із версій, саме використання солоної води призвело до екологічної катастрофи на заводі олігарха Фірташа в Армянську.