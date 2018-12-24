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      Чому українські воїни здаються у полон корупції: історія про вимагання хабара від ветерана АТО

      Доброчесна країна 122 Читать новость на русском

      Петро Олексюк – ветеран-десантник з 81-ої бригади, отримав пропозицію дати хабар. Гроші вимагали у Центральній військово-лікарській комісії Міноборони. Що зробив воїн? Він таємно записав розмову на телефон і пішов з ним до Служби безпеки України.

      Петро підірвався на російській міні біля Оленівки на Донеччині. Волонтери зібрали сотні тисяч гривень, щоб йому не ампутували ногу, а почали відновлювати. Петро вже півтора роки на милицях.

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      А у комісії Міноборони від нього зажадали 1,5 тисячі доларів за надання ІІІ групи інвалідності. Доброволець за допомогою прокурорів і слідчих інсценував передачу хабаря.

      Того, хто взяв гроші – майора Наумова з Центральної військово-лікарської комісії Міноборони затримали, а потім заарештували. При обшуку в нього в кабінеті і дома знайшли більше 130 тисяч доларів і 26 прохань про інвалідність від поранених воїнів, до яких ці гроші були прикріплені, а також пакунки від 700 доларів до 4 тисяч.

      Для мене це найгірше в цій історії. Наші воїни, які віддавали своє здоров`я на фронті за нашу Незалежність, тут в тилу, здаються у полон корупції. Несуть хабарі чиновникам, які заробляють на такому.

      Медики вимагали хабар від ветерана АТО, щоб оформити йому інвалідність
      Медики вимагали хабар від ветерана АТО, щоб оформити йому інвалідність

      Разом з колегами по парламентському комітету з протидії корупції ми звернулися до міністра оборони Степана Полторака і мера Києва Віталія Кличка. Не треба чекати суду, щоб звільнити спійманих на такому хабарництві їхніх підлеглих.

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      Також ми запропонували міністру оборони ввести до Центральної військово-лікарської комісії Міноборони самих ветеранів. Тих, хто дивився смерті в очі і не дозволить вимагати хабарі з поранених воїнів. Ця історія – ще один доказ, наскільки важливо, щоб Україна стала доброчесною.

      Хто такий Петро Олексюк?Це ветеран АТО, який отримав поранення у боях на Донбасі 9 травня 2017 року. Вибухом забороненої російської міни ПМН-2 бійцеві відірвало п’яту, розтрощило кістки правої ноги та ступні. У державних шпиталях чоловікові запропонували лише один варіант – ампутацію. Проте завдяки волонтерам Петро отримав шанс стояти на своїх ногах, розпочавши біотех-реабілітацію.

      Автор: Єгор Соболєв
      Теги: Новини Києва Гроші Корупція Відеоблоги Доброчесна країна Хабар АТО
      Джерело: 24 канал
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