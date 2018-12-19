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      Артем Овдієнко

      Чому український закон про аліменти має стати хорошою традицією

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      Аліменти
      Аліменти / Фото з відкритих джерел

      170 тисяч українців не зможуть на ці новорічні свята покататися на лижах у швейцарському Давосі чи позайматися з йогою у тайландському Пхукеті. І це не тому що їм совість не дозволить розкошувати.

      Ні, совість тут ні до чого.  Виконавча служба започаткувала разом із прикордонниками акцію "Чужих дітей не буває" і занесла боржників аліментів у чорний список. Тепер таких на кордоні просто завертають, не випускаючи з Батьківщини.

      Долучилися до акції й копи: тим, хто має борги перед своїми дітьми, заборонено водити автівку. А "вишенькою на торті" стала заборона аліментщикам полювати (не варто цю заборону недооцінювати – полювання це дуже дороге хобі, яким щиро захоплюються десятки тисяч українців).

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      Завдяки таким ініціативам у виконавчій службі тепер вишикується шалена черга з охочих закрити свої борги перед дітьми. Ті хто не платили роками, тепер один поперед одного лізуть з грошима. Немала сума накапала – за рік сплатили на чотири мільярди гривень аліментів. 

      Вважаю, це елегантне вирішення реальної проблеми. Вмовляти боржників словами можна безкінечно, але дати мінімальних 800 гривень на свою ж дитину їх жаба чомусь душить. Хай на їхній совісті лишається.

      Рецепт примусу виконання законів

      Аліменти призначаються судом і їхня невиплата є правопорушенням. Тому, якщо правопорушника позбавити певних вигод, які є привілеєм добропорядного громадянина (на кшталт можливості виїзду за кордон),  як ми бачимо це спрацьовує та повертає українця на шлях істинний – можливо й за інші, дрібні адміністративні правопорушення варто було б посилити покарання, додавши ту ж, наприклад, заборону на подорожі за кордон?

      Або зловили тебе на перевищені швидкості чи на проїзді полосою для автобусів – отримуй рік заборони на відпочинок у Єгипті чи Туреччині! Як думаєте, спрацювало б? Я впевнений на 100% – так!

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      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Новини України Новини політики Гроші Діти і неповнолітні Діти Міністерство юстиції Публікації
      Джерело: 24 Канал
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