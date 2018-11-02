Чому варто носити захисну маску під час застуди: пояснення лікаря

Під час хвороби на грип чи застуду лікарі наполегливо рекомендують носити хірургічні маски, адже вони допоможуть вберегти від зараження вірусом оточуючих.

Про це розповів сімейний лікар амбулаторії Центру первинної медико-соціальної допомоги № 1 Святошинського району Києва Сергій Єлшанський, передають "Факти".

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Маску слід міняти кожні дві-три години. Якщо цього не робити, то вам доведеться дихати мікробами, які в ній накопичилися,

– зауважив він.

Окрім того, медик порадив людям із застудою, при можливості уникати багатолюдних місць.

"Ви ділитеся своїм вірусом з людьми, і хтось у натовпі може і вас "познайомити" зі своїм мікробом. А така перехресна інфекція збільшить ризик ускладнень, адже імунітет вже знижений", – наголосив Єлшанський.

Також, лікар розповів, що якщо під час хвороби немає можливості лікуватися вдома, а потрібно ходити на роботу, то воно триватиме довше й існує ризик ускладнень.

"Але якщо ви змушені йти на роботу, стежте за температурою тіла: вона не повинна перевищувати 38 градусів. Уникайте переохолодження, перепадів температури повітря – не вискакуйте на вулицю в легкому одязі. Частіше мийте руки з милом. Не забувайте багато пити", – додав він.

Нагадаємо, раніше виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, що носіння хірургічних масок не вбереже здорових людей від зараження під час сезону захворювань на грип. За її словами, варто використовувати респіратори, оскільки тоді відбувається фільтрація дрібних часточок, що потрапляють у повітря і можуть там залишатися тривалий час.

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