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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Чому варто обмежити сіль в раціоні і як це зробити

29 Читать новость на русском
Споживання солі
Споживання солі

Щодня з готовою їжею ми вживаємо багато солі, часто не помічаючи цього. Максимальна денна норма – 5 грам. Відтак треба їсти менше солі та перейти на більш здоровий раціон.

Чому треба їсти менше солі

Надмірне споживання солі – понад 5 грам на добу – асоційоване із збільшенням ризику серцево-судинних захворювань, переважно пов’язаних із високим артеріальним тиском або серцевою недостатністю. Суттєве обмеження вживання солі та продуктів із значною кількістю доданої солі допомагає ефективно лікувати патологію серцево-судинної системи та нирок.

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Скільки солі можна їсти в день

Рекомендована денна норма споживання солі – 5 грам на день. Це близько однієї чайної ложки. Рекомендовано споживати тільки йодовану сіль, оскільки у багатьох українців зараз спостерігається помірний дефіцит йоду.

Як обмежити кількість солі в раціоні

Дослідження свідчать, що понад 70% солі ми споживаємо у складі технологічно-оброблених продуктів. Тобто щодня з готовою їжею ми вживаємо велику кількість солі, часто не помічаючи цього.

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Щоби контролювати кількість солі і зберегти своє здоров’я, по-перше, обмежте споживання таких продуктів як хліб, технологічно-оброблені м’ясні та рибні продукти, солоний сир, солоні овочі та готові соуси. По-друге, читайте етикетки продукту: якщо сіль знаходиться на початку списку інгредієнтів, то це означає її надмірний вміст. У МОЗ радять не їсти такі продукти.

По-третє, контролюйте кількість солі у процесі приготування страв. Це передусім стосується домашніх соусів, консервації тощо, а традиційні продукти з високим вмістом солі максимально замінюйте альтернативними, більш корисними продуктами.

Теги: Здорове харчування Здоров'я Міністерство охорони здоров’я LifeStyle
Джерело: МОЗ
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