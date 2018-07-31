Чому важливо перевіряти інформацію: як чутки можуть втягнути Україну у шпигунський скандал

Історія затриманої у США російської шпигунки Марії Бутіної може бути набагато тісніше пов’язаною з Україною ніж видається на перший погляд. Як мінімум, вивчення її діяльності в Україні до анексії Росією Криму дає привід замислитись про масштабність та ефективність роботи російських агентів впливу у нашій державі.

Про який шпигунський скандал ідеться?

Про той, який розгорнувся навколо затриманої у Вашингтоні шпигунки Кремля Марії Бутіної.

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Бутіна три роки навчалася в Американському університеті у Вашингтоні, де, за офіційною версією, вивчала міжнародні відносини. Насправді ж вона була російською шпигункою. Американська прокуратура звинувачує Бутіну, яку затримали 15 липня, у незаконному лобіюванні інтересів Росії. Її підозрюють у зв'язках з російськими спецслужбами. Слідчі встановили: Бутіна мала стосунки з одним із членів Республіканської партії США, з його допомогою збирала інформацію на американських політиків і, ймовірно, передавала її в Москву. У Кремлі звинуватили ФБР у непрофесійності.

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До чого тут Україна?

Робота у США, вочевидь, була не єдиним проектом, до якого залучалась Бутіна. В Україні вона також "працювала", зокрема – була причетна до окупації Криму і та частини Донбасу.

За даними активістів ГО "Оберіг", початком кар'єри Бутіної можна вважати російський фестиваль "Селігер" 2009 року, де з'явився нинішній прапор терористичного угруповання "ДНР" та засвітились так звані "активісти" терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР". У 2013 Бутіна брала участь у так званому "експертно-політичному клубі "Модус", який займався розпалюванням ненависті до українців і, за неодноразовим визнанням самих учасників проекту, курувався Владиславом Сурковим. У 2014 році Бутіна брала активну участь в окупації Криму. Вона закликала власників зброї до участі в своєму русі та заохочувала до отримання дозволів на зброю російського зразка. Влітку 2014 року на Донбасі брала участь в організації мітингів на підтримку сепаратистів в Україні. Закликала людей жертвувати кошти для бойовиків.

Крім того, у 2011-2013 роках Бутіна створила організацію "Громадська безпека і порядок", яка переросла у рух "Право на зброю". Організація співпрацювала з "Українською асоціацією власників зброї" (УАВЗ), головою якої є Георгій Учайкін.

Хто такий Учайкін?

Голова наглядової ради "Української асоціації власників зброї", яка була заснована у 2009 році.

Як зазначає аналітик Вадим Лабас, Учайкін має тісні стосунки з Бутіною. Про це, за його словами, свідчить той факт, що обидва досі є почесними членами своїх, дружніх організацій – Учайкін у російській "Право на зброю", Бутіна у "Всеукраїнською асоціацією власників зброї".

"У першому з'їзді руху "Право на зброю", який пройшов у Москві у 2012 році, Учайкін був почесним гостем. І не дивлячись на те, що у з'їзді брали участь такі фігури, як Жириновський, Охлобистін та інші українофоби, Учайкін зайняв почесне місце по ліву руку від Марії. Напередодні початку Майдану, восени 2013 року, відбувся другий з'їзд організації "Право на зброю". І в ньому не обійшлося без почесного гостя Георгія Учайкина. Вже через чотири місяці після цього з'їзду, Марія в повну силу допомагатиме окупувати Крим", – розповів Лабас.

Як Учайкін пов'язаний зі шпигунами?

Сам Учайкін запевняє, що ніяк. За його словами, "Українська асоціація власників зброї" не співпрацює з російськими організаціями, зокрема і з "Правом на зброю". "А до початку агресії Росії проти України стосунки з Марією Бутіною та її організацією були виключно діловими", – наголосив він.

Дійсно, ще на початку 2014 року на сайті УАВЗ з’являлися статті Марії Бутіної про зброю. Про пізнішу співпрацю "Української асоціації власників зброї" з рухом "Право на зброю" чи Бутіною особисто інформацію знайти не вдалось.

При цьому Лабас вважає, що, все це дійсно можна було б віднести до знайомства за інтересами до війни, якби не дії Учайкіна вже після початку конфлікту, який всіляко дискредитує країну своїми заявами, які згодом негативно відображаються в звітах міжнародних організацій. Виходячи з його медійної активності, Учайкін цілком може виявитись агентом впливу Російської Федерації в Україні, каже аналітик.

Чому важливо те, що пишуть маленькими буквами?

Тому що іноді за джерелами інформації, які рідко хто читає у міжнародних доповідях, стоїть майстерна схема із розповсюдження та легалізації чуток. Зокрема йдеться про заяви Учайкіна, у яких він намагається довести міжнародним організаціям, що Україна причетна до світового тероризму. "Великий обсяг нелегальної зброї по території України пересувається по усіх напрямках. Я був одним з учасників зустрічі з місією ОБСЄ. Вони моніторять і фіксують, що вже є трафік нелегальної зброї з України до країн Європи. Вже є думка, висловлюється фахівцями, можливо на 70-80% ті автомати, які вистрілили в Парижі під час нападу на редакцію видання Charlie Hebdo, мають українське походження" – цитує Лабас одну із заяв Учайкіна. Під великим обсягом, згідно із різними заявами Учайкіна, мається на увазі близько 5 мільйонів одиниць зброї.

Проблема у тому, що встановити, звідки береться ця цифра – неможливо. Учайкін посилається на дані аналітичної компанії Small Arms Survey, яка співпрацює із ООН. Дослідження цієї організації дійсно містить такі дані.

Але. Ці дані, як зазначається у джерелах інформації, взяті із статті Юраса Караманау, опублікованій на Associated Press. І у цій статті автор пише, що інформацію про 5 мільйонів одиниць незареєстрованої вогнепальної зброї автор отримав від самого Учайкіна.

Ще одне джерело інформації, яке біло використане під час створення звіту – стаття Бі-бі-сі, автор якої також отримав інформацію від Учайкіна. Звідки, у такому разі, отримав інформацію Учайкін – загадка. Однак реалізація схеми із легалізації чуток та викривлення інформації дійсно дає привід замислитись щодо достовірності фактів, які наводить голова "Української асоціації власників зброї".