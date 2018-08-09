Чому важливо вимірювати окружність талії: пояснення Супрун

Завдяки вимірюванню окружності талії можна стежити за кількістю найбільш небезпечного в організмі абдомінального жиру, що накопичується в черевній порожнині.

Про це розповіла в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун у своєму Facebook.

Вимірювання окружності талії – найбільш точний показник, що дозволяє виявити кількість абдомінального жиру.

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Абдомінальний жир, що накопичується на рівні талії, в черевній порожнині, може оточувати життєво необхідні органи, такі як кишківник, підшлункову залозу та печінку, порушуючи їх функцію,

– пояснила Супрун.

Вона зазначила, що чим більша частка такого жиру – тим вищі ризики розвитку серцево-судинних хвороб, інсульту, діабету, метаболічного синдрому та навіть деяких видів раку.

За даними ВООЗ, окружність талії для чоловіків 94 см і для жінок – 80 см означають наявність підвищеного ризику появи серйозних хвороб. 102 см та 88 см відповідно – дуже високий ризик.

Також для визначення підвищених ризиків для здоров'я використовують співвідношення окружності талії до об‘єму стегон: об'єм талії (см) / об'єм стегон (см) = коефіцієнт. Ризики для здоров'я серйозно зростають, якщо цей коефіцієнт для чоловіків складає вище 0,95, для жінок – 0,85

Тож не забувайте стежити за вагою, щоб не мати проблем зі здоров'ям.

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