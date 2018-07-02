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Чому від фруктових чаїв краще відмовитись: переконливі факти

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Фруктові чаї є дуже шкідливими для зубів
Фруктові чаї є дуже шкідливими для зубів / unsplash.com

Медики виявили шкоду фруктових напоїв – кислі напої серйозно пошкоджують емаль та негативно впливають на стан зубів.

Таку заяву зробили британські вчені з Королівського коледжу, передає British Dental Journal.

Стоматологи зазначають, що часте вживання фруктових соків, чаїв, дієтичних напоїв та напоїв, що містять велику кількість цукру, руйнуватимуть зуби, особливо, якщо їх пити не поспішаючи або утримуючи в ротовій порожнині.

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Під час дослідження, у якому взяли участь понад 300 осіб з важкою формою захворювання зубів, науковці з'ясували, що при вживанні фруктових напоїв у перервах між їжею зростає ризик появи ерозії зубів від кислоти.

Фруктові чаї є дуже шкідливими для зубів

Фруктові чаї є дуже шкідливими для зубів

Ті люди, які двічі на день випивали у воду з лимоном між прийомами їжі, в 11 разів більше були схильні до середньої або сильної зубної ерозії. Цей ризик можна зменшити вдвічі, якщо пити воду з лимоном одразу під час прийому їжі.

Окрім того, якщо під час обіду з'їсти яблуко – краще ввечері вже не вживати нічого кислого. А якщо під час вечері ви випили трохи вина – не варто вранці пити фруктового чаю. Експерти рекомендують пити усі кислі напої через солом'яну трубочку.

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Теги: Здоров'я LifeStyle Здорове життя Здорове харчування Медицина
Джерело: 24 Канал
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