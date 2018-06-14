Чому відбувається різке зниження рівня людського інтелекту: відповідь вчених

Теза про поступове зниження рівня людського інтелекту не нова. Та попри постійне накопичення знань та відкриттів частина цивілізації не стає більш інтелектуально розвиненою.

Такого висновку дійшли науковці з Норвегії з Центру економічних досліджень Ragnar Frisch, передає Medicalхpress. На думку деяких дослідників, сучасна людина навіть програє по ряду розумових показників кроманьйонцю.

Читайте також: Топ-6 міфів про здоровий спосіб життя, у які вірить більшість

Такі зміни пов'язані з тим, що жителям планети у XXI столітті не доводиться щодня боротися за своє виживання, а це серйозно нівелює еволюційну роль природного відбору.

Норвезькі вчені провели аналіз результатів IQ-тестів 730 тисяч людей, які надійшли на військову службу у період з 1970 по 2009 роки. Згідно з результатами, за одне покоління рівень інтелекту в середньому падав на 7 пунктів, а це – дуже серйозний показник.

На їхню думку, такі зміни можуть відбуватися через екологічні проблеми, зміни способу життя. Зокрема, це стосується стрімкого розвитку комп'ютерних технологій.

Деякі науковці розкритикували висновки колег з Норвегії, зазначивши, що вибірка даних дуже обмежена, і її не можна застосувати щодо всього населення планети.

Додамо, раніше ще одна група вчених порівнювала рівень освіченості сучасних людей і жителів Вікторіанської епохи з 1837 по 1901 рік. Тоді також з'ясувалось, що людина Вікторіанської епохи була більш розвиненою та винахідливою.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.