Чому виникає бажання міцно обійняти милих дітей чи тваринок

Іноді, коли ми дивимося на дуже милих дітей, цуценят чи кошенят, виникає бажання дуже сильно їх обійняти. Мова йде про "милу агресію" і вчені вже знайшли їй пояснення.

Дослідження американських вчених з Каліфорнійського університету опублікували у журналі Frontiers in Behavioral Neuroscience, пише Naked Science.

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В експерименті взяли участь 54 учасники віком від 18 до 40 років. Кожному з яких показувалися 128 фотографій милих немовлят і тварин. Їх ділили на чотири групи: маленькі і дорослі тварини, звичайні зображення немовлят і "покращені" в фоторедакторі знімки малюків, щоб ті здавалися ще милішими.



Кожному учаснику показувалися 128 фотографій милих немовлят і тварин

Після показу картинок кожному учаснику ставили низку запитань про їхні відчуття від побаченого – чи хотілося б їм "подбати" про цих малюків або тварин. Результати дослідження збіглися з експериментом вчених з Єльського університету – "мила агресія" властива не всім людям: деякі виявилися більш сприйнятливими до відчуттів захопленості і "милості", в той час як інші зовсім не відчували нічого подібного.

Що таке "мила агресія"? Це приклад диморфного вираження емоцій, тобто людина відчуває сильну емоцію, проте виражає протилежну. Наприклад, коли людина відчуває щастя, вона плаче або навпаки – сміється, коли відчуває біль.

Це означає, що людина відчуває одну сильну емоцію, але висловлює протилежну: наприклад, плаче, коли дуже щаслива, або дико сміється, коли чимось дуже засмучена.

Експеримент показав, що 64% опитаних виникало бажання стиснути в обіймах милі істоти. 74% людей зізналися, що хоча б раз у житті так вчиняли, тобто дія базувалася на основі імпульсу.

Вчені вважають, що "милою агресією" можна вважати регульовану відповідну реакцію мозку, тобто щитом, який вступає в дію, щоб захистити нас, тоді, коли при вигляді чогось надто милого наша система винагород починає виходити з-під контролю.

Така агресія може бути механізмом загартування, який дозволяє людині функціонувати та піклуватися про те чи когось, що викликає у неї почуття розчулення.

Експерти вважають, що "мила агресія" може проявлятися сильніше до милих дітей, якщо у людини є своя дитина. Це можна сказати і про людей, які мають домашніх тварин.

Вчені продовжать досліджувати цей ефект, вони намагатимуться вияснити, чому цьому явищу піддаються не всі люди.

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