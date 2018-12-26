20:33
26 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Прихований талант Кадирова. Благодійність по-російськи
      Вєсті Кремля
      21:14, 24 грудня
      Вєсті.UA: Політика Зеленського. "Подарунок" під ялинку від Росії
      Вєсті.UA
      19:21, сьогодні
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Психологія
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Чому виникає бажання міцно обійняти милих дітей чи тваринок

      114 Читать новость на русском
      Чому виникає "мила агресія"
      Чому виникає "мила агресія" / tellicobayanimalhospital.com

      Іноді, коли ми дивимося на дуже милих дітей, цуценят чи кошенят, виникає бажання дуже сильно їх обійняти. Мова йде про "милу агресію" і вчені вже знайшли їй пояснення.

      Дослідження американських вчених з Каліфорнійського університету опублікували у журналі Frontiers in Behavioral Neuroscience, пише Naked Science.

      Читайте також: Науковці назвали мелодію, яка найбільше розслабляє і знімає стрес

      В експерименті взяли участь 54 учасники віком від 18 до 40 років. Кожному з яких показувалися 128 фотографій милих немовлят і тварин. Їх ділили на чотири групи: маленькі і дорослі тварини, звичайні зображення немовлят і "покращені" в фоторедакторі знімки малюків, щоб ті здавалися ще милішими.

      Кожному учаснику показувалися 128 фотографій милих немовлят і тварин
      Кожному учаснику показувалися 128 фотографій милих немовлят і тварин

      Після показу картинок кожному учаснику ставили низку запитань про їхні відчуття від побаченого – чи хотілося б їм "подбати" про цих малюків або тварин. Результати дослідження збіглися з експериментом вчених з Єльського університету – "мила агресія" властива не всім людям: деякі виявилися більш сприйнятливими до відчуттів захопленості і "милості", в той час як інші зовсім не відчували нічого подібного.

      Що таке "мила агресія"? Це приклад диморфного вираження емоцій, тобто людина відчуває сильну емоцію, проте виражає протилежну. Наприклад, коли людина відчуває щастя, вона плаче або навпаки – сміється, коли відчуває біль.

      Це означає, що людина відчуває одну сильну емоцію, але висловлює протилежну: наприклад, плаче, коли дуже щаслива, або дико сміється, коли чимось дуже засмучена.

      Експеримент показав, що 64% опитаних виникало бажання стиснути в обіймах милі істоти. 74% людей зізналися, що хоча б раз у житті так вчиняли, тобто дія базувалася на основі імпульсу.

      Вчені вважають, що "милою агресією" можна вважати регульовану відповідну реакцію мозку, тобто щитом, який вступає в дію, щоб захистити нас, тоді, коли при вигляді чогось надто милого наша система винагород починає виходити з-під контролю.
      Така агресія може бути механізмом загартування, який дозволяє людині функціонувати та піклуватися про те чи когось, що викликає у неї почуття розчулення.

      via GIPHY

      Експерти вважають, що "мила агресія" може проявлятися сильніше до милих дітей, якщо у людини є своя дитина. Це можна сказати і про людей, які мають домашніх тварин.

      Вчені продовжать досліджувати цей ефект, вони намагатимуться вияснити, чому цьому явищу піддаються не всі люди.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Психологія
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Санкції Росії проти України: чому Кремль розширив список і які будуть наслідки
      сьогодні , 20:00 Санкції Росії проти України: чому Кремль розширив список і які будуть наслідки
      Світлана Попова 389
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Реформа електропостачання: як будемо платити за електроенергію в 2019
      сьогодні , 19:01 Реформа електропостачання: як будемо платити за електроенергію в 2019
      Яніна Ткачук 2182
      Місяць воєнного стану: юридично тепер мир, а фактично...
      сьогодні , 19:00 Місяць воєнного стану: юридично тепер мир, а фактично...
      Артем Овдієнко 348
      Як VIP-батьки відкупляють своїх дітей у суді після смертельних ДТП
      сьогодні , 18:30 Як VIP-батьки відкупляють своїх дітей у суді після смертельних ДТП
      Тетяна Мартинюк 534
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Загинув поранений боєць "Азову"
       28 грудня 2014 , 23:17
      Яценюк і НАБУ: у чому підозрюють екс-прем’єра та що йому загрожує?
      14 листопада , 18:01
      Названа точна кількість автомобілів в Україні та їх середній вік
       9 серпня , 11:05
      Роббен може повернутися в клуб, який відкрив йому шлях до грандів – переговори вже тривають
       15 грудня , 18:50
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук