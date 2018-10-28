04:09
29 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЕЛІНА СВІТОЛІНА НАЇЗД НА ГЛЯДАЧІВ ПІД ЧАС ГОНОК У КРИВОМУ РОЗІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Рогозін просить милостиню. "Глибокі" знання Путіна
      Вєсті Кремля
      17:30, 27 жовтня
      Вєсті. UA. Жир. Добкін вдарився в релігію. Нова жертва Гройсмана
      Вєсті.UA
      19:10, 27 жовтня
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, 26 жовтня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Клуби інтернаціональної дружби
      Згадати все
      12:30, 28 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
      ЕЛІНА СВІТОЛІНА НАЇЗД НА ГЛЯДАЧІВ ПІД ЧАС ГОНОК У КРИВОМУ РОЗІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Чому виникає біль під час овуляції

      2264 Читать новость на русском
      Чому виникає біль під час овуляції
      Чому виникає біль під час овуляції / sickchirpse.com

      Біль виникає через гормональні зміни в організмі. Найчастіше він з’являється у перші дні менструального циклу. Та під час овуляції деякі жінки можуть відчути дискомфорт.

      Про це у коментарі 24 каналу розповіла гінеколог Наталії Лелюх.

      Читайте також: Як відсутність статевого життя впливає на здоров’я

      Овуляція – це процес, при якому визріває фолікул який містить у собі яйцеклітину, після чого він розривається.

      Яйцеклітина йде за своїм маршрутом, а в місці розриву виливається рідина і утворюється інша залоза – жовте тіло.

      Біль під час овуляції
      Біль під час овуляції

      Але оцей розрив може відбутися поряд із судиною. І коли це відбувається – починається внутрішньочеревна кровотеча, цей процес називається апоплексія яєчника,
      – пояснює лікар.

      Гінеколог зазначила, що біль під час овуляції – це норма. Іноді вони можуть бути дуже сильними.

      Все через кров, оскільки вона є агресивним середовищем для черевної порожнини.

      Якщо кров зупиняється, то можна обійтися без операції. Проте іноді деяким жінкам необхідна госпіталізація та нагляд лікаря. Тому, якщо біль не проходить – гінеколог радить йти в стаціонар.

      Біль під час овуляції
      Біль під час овуляції

      При погіршенні стану жінки та продовження кровотечі виникають проблеми з тиском. У такому випадку необхідна операція.

      Повну версію інтерв'ю читайте тут.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.

      Теги: Здорове життя Здоров'я Жіноче здоров’я
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за 28 жовтня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 28 жовтня: Сенсаційний успіх Світоліної, скандал між Притулою та "Батьківщиною"
      28 жовтня , 23:13 Головні новини 28 жовтня: Сенсаційний успіх Світоліної, скандал між Притулою та "Батьківщиною"
      Сварка святих отців, зміна русла Дніпра, ядерний потенціал України: топ-5 блогів тижня
      28 жовтня , 22:00 Сварка святих отців, зміна русла Дніпра, ядерний потенціал України: топ-5 блогів тижня
      Блог Медіа
      Найсмішніші меми тижня: Порошенко – президент Росії, "Мертві бджоли" від Зіброва по-футбольному
      28 жовтня , 20:01 Найсмішніші меми тижня: Порошенко – президент Росії, "Мертві бджоли" від Зіброва по-футбольному
      Гидке знущання над дитиною в школі і як окупанти крадуть у Херсоні воду – топ-5 відео тижня
      28 жовтня , 19:30 Гидке знущання над дитиною в школі і як окупанти крадуть у Херсоні воду – топ-5 відео тижня
      Чому Міністерство оборони "підсаджує" виробників озброєнь на пральний порошок "Лотос"
      28 жовтня , 19:01 Чому Міністерство оборони "підсаджує" виробників озброєнь на пральний порошок "Лотос"
      Андрій Воропаєв
      Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
       10 січня , 16:03
      Чому не варто поступатись місцем літнім людям: пояснення медиків
       8 листопада 2017 , 22:24
      Чим загрожує жінці відсутність сексу
      26 жовтня 2017 , 22:11
      Це несправедливо, – екс-керівник Генштабу вказав на цинізм Заходу щодо України
      8 квітня , 22:54
      Пенсійна реформа: стало відомо, яку доплату пенсіонери отримають у листопаді
       1 листопада 2017 , 13:58
      Священик, що влаштував "п’яну" ДТП на Рівненщині, виявився рецидивістом
       9 листопада 2017 , 20:47
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук