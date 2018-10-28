Чому виникає біль під час овуляції

Біль виникає через гормональні зміни в організмі. Найчастіше він з’являється у перші дні менструального циклу. Та під час овуляції деякі жінки можуть відчути дискомфорт.

Про це у коментарі 24 каналу розповіла гінеколог Наталії Лелюх.

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Овуляція – це процес, при якому визріває фолікул який містить у собі яйцеклітину, після чого він розривається.

Яйцеклітина йде за своїм маршрутом, а в місці розриву виливається рідина і утворюється інша залоза – жовте тіло.



Біль під час овуляції

Але оцей розрив може відбутися поряд із судиною. І коли це відбувається – починається внутрішньочеревна кровотеча, цей процес називається апоплексія яєчника,

– пояснює лікар.

Гінеколог зазначила, що біль під час овуляції – це норма. Іноді вони можуть бути дуже сильними.

Все через кров, оскільки вона є агресивним середовищем для черевної порожнини.

Якщо кров зупиняється, то можна обійтися без операції. Проте іноді деяким жінкам необхідна госпіталізація та нагляд лікаря. Тому, якщо біль не проходить – гінеколог радить йти в стаціонар.



Біль під час овуляції

При погіршенні стану жінки та продовження кровотечі виникають проблеми з тиском. У такому випадку необхідна операція.

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