Чому виникає біль під час овуляції
Біль виникає через гормональні зміни в організмі. Найчастіше він з’являється у перші дні менструального циклу. Та під час овуляції деякі жінки можуть відчути дискомфорт.
Про це у коментарі 24 каналу розповіла гінеколог Наталії Лелюх.
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Овуляція – це процес, при якому визріває фолікул який містить у собі яйцеклітину, після чого він розривається.
Яйцеклітина йде за своїм маршрутом, а в місці розриву виливається рідина і утворюється інша залоза – жовте тіло.
Біль під час овуляції
Але оцей розрив може відбутися поряд із судиною. І коли це відбувається – починається внутрішньочеревна кровотеча, цей процес називається апоплексія яєчника,
– пояснює лікар.
Гінеколог зазначила, що біль під час овуляції – це норма. Іноді вони можуть бути дуже сильними.
Все через кров, оскільки вона є агресивним середовищем для черевної порожнини.
Якщо кров зупиняється, то можна обійтися без операції. Проте іноді деяким жінкам необхідна госпіталізація та нагляд лікаря. Тому, якщо біль не проходить – гінеколог радить йти в стаціонар.
Біль під час овуляції
При погіршенні стану жінки та продовження кровотечі виникають проблеми з тиском. У такому випадку необхідна операція.
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