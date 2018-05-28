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Чому виникає лупа та як з нею боротися

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Чому виникає лупа та як з нею боротися
Чому виникає лупа та як з нею боротися / wradio.com.mx

Вчені з'ясували, що таке неприємне явище як лупа на шкірі голови виникає не лише через грибок.

Зі слів науковців, синдром, що характеризується високою швидкістю лускатого відшарування часток шкіри протягом тривалого часу, провокує грибок Malassezia, а також – в результаті зміни складу бактеріального середовища на шкірі голови, передає Країна здоров'я". 

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Співробітники Шанхайського університету під час експерименту брали біоматеріал з поверхні голови добровольців, які мали лупу.

З'ясувалося, що на поверхні голови живе два види бактерій – Propionibacterium і Staphylococcus. У здорових людей переважає перший вид мікроорганізмів, а у людей з лупою – другий.

Тобто, антигрибкові засоби ніколи не будуть дієвими, але допоможе вирівнювання цього бактеріального балансу.

Як лікувати лупу

Як лікувати лупу?

З проблемою лупи варто звернутись до дерматолога. Зазвичай, лупу лікують спеціальними шампунями, активні інгредієнти яких надають різні дії на шкіру голови.

Коли лікувальні миючі засоби не допомагають – лікарі виписують дьогтьовий шампунь. Але його слід остерігатися людям зі сивим і світлим волоссям – є ризик появи у волосся коричневого відтінку.

Також використовують в лікуванні ефірні олії, зокрема, олії: евкаліпта, кедра, пачулі, лаванди, м'яти, герані, чайного дерева, розмарину, грейпфрута і інші.

Медики також рекомендують робити масаж шкіри голови, який допоможе швидше позбутись лупи.

Теги: LifeStyle Лікування Здоров'я Красиве тіло
Джерело: 24 Канал
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