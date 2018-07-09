Чому виникає неприємний запах з рота: відповідь Супрун

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун назвала причини, через які у людини виникає неприємний запах з рота.

Про це вона зазначила на сторінці у Facebook.

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Основною причиною неприємного подиху є нехтування гігієною ротової порожнини. Все через бактерії, які є у роті та в процесі своєї діяльності створюють леткі сполуки сірки.

Також причинами неприємного запаху можуть бути куріння та вживання алкогольних напоїв.

Серед інших причин – інфекційні хвороби ротової порожнини, дихальних шляхів, діабет, печінкова чи ниркова недостатність.

Надмірна сухість ротової порожнини та зменшення слиновиділення теж може причинити неприємний запах.

Супрун рекомендує правильно доглядати за ротовою порожниною – ретельно чистити зуби та язик та полоскати рот простою водою після їжі.