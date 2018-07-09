11:50
9 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
27°C 17°C
  • вівторок
    27°C 19°C
  • середа
    27°C 22°C
  • четвер
    27°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Воскресіння Путіна. Космічне прокляття РФ
Вєсті Кремля
20:30, 7 липня
Вєсті.UA. Жир. Радикальні амбіції Ляшка. Українська Юлія д'Арк
Вєсті.UA
18:20, 7 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
Згадати все
22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя

Чому виникає неприємний запах з рота: відповідь Супрун

1393 Читать новость на русском
Чому виникає неприємний запах з рота
Чому виникає неприємний запах з рота / arwini.com

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун назвала причини, через які у людини виникає неприємний запах з рота.

Про це вона зазначила на сторінці у Facebook.

Читайте також: Як позбутися від неприємного запаху з рота: перевірені способи

Основною причиною неприємного подиху є нехтування гігієною ротової порожнини. Все через бактерії, які є у роті та в процесі своєї діяльності створюють леткі сполуки сірки.

Також причинами неприємного запаху можуть бути куріння та вживання алкогольних напоїв.

via GIPHY

Серед інших причин – інфекційні хвороби ротової порожнини, дихальних шляхів, діабет, печінкова чи ниркова недостатність.

Надмірна сухість ротової порожнини та зменшення слиновиділення теж може причинити неприємний запах.

Супрун рекомендує правильно доглядати за ротовою порожниною – ретельно чистити зуби та язик та полоскати рот простою водою після їжі.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я Діабет Уляна Супрун
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Відновити кредитування: як у парламенті змінили "правила гри"
сьогодні, 11:01 Відновити кредитування: як у парламенті змінили "правила гри"
Яніна Ткачук 208
Скрєпи Москалькової і передвиборчі обіцянки Путіна: хвилина гумору від карикатуристів
сьогодні, 10:05 Скрєпи Москалькової і передвиборчі обіцянки Путіна: хвилина гумору від карикатуристів
371
Ненависть в очередях за едой и смертельные давки за пенсией – кошмары оккупированного Луганска
сьогодні, 08:39 Ненависть в очередях за едой и смертельные давки за пенсией – кошмары оккупированного Луганска
Ольга Черненко 1396
Дедлайн правління Путіна, таємна резиденція Януковича та права авіапасажирів: топ-5 блогів тижня
8 липня, 22:00 Дедлайн правління Путіна, таємна резиденція Януковича та права авіапасажирів: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 1293
Найсмішніші меми тижня: "кролики", "хлопчик-смоктунчик" та Федеріка і Могеріні в Раді
8 липня, 20:00 Найсмішніші меми тижня: "кролики", "хлопчик-смоктунчик" та Федеріка і Могеріні в Раді
1260
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук