Чому виникає нічна діарея: основні причини

Хронічна нічна діарея може бути ознакою більш серйозного захворбвання, такого як діабет, розлад кишечника або інфекції.

Постійна діарея може також переривати сон і впливати на якість життя, інформує Medical News Today.

Симптомами нічної діареї можуть бути лихоманка та біль у шлунку.

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Синдром нічної діареї зазвичай супроводжується здуттям, лихоманкою та нудотою. Симптоми варіюють від легких до важких. Людина може відчувати їх протягом дня.

Серйозні випадки діареї можуть викликати додаткові симптоми, такі як кровотечу, сильний біль та втрату ваги.

Діарея, яка виникає кілька разів на день протягом місяця або довше, класифікується як хронічна. Довгострокова нічна діарея може також призвести до проблем зі сном, що може вплинути на настрій та енергетичний рівень.

Основними причинами діареї можуть бути алергія, харчові продукти, інфекції. Викликати нічну діарею можуть також ліки та стрес.

Що таке діарея? Це одне з порушень в роботі кишечника, що супроводжується спонтанними і частими виділеннями рідкого випорожнення і, як правило, зневодненням організму. Вона виникає через споживання забруднених продуктів та води.