09:35
26 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЦУНАМІ В ІНДОНЕЗІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Прихований талант Кадирова. Благодійність по-російськи
      Вєсті Кремля
      21:14, 24 грудня
      Вєсті.UA: Убога філософія Ляшка. Хитрий план Луценка
      Вєсті.UA
      18:45, 24 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Психологія
      ЦУНАМІ В ІНДОНЕЗІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Чому виникає новорічна депресія: пояснення лікаря

      262 Читать новость на русском
      Чому виникає новорічна депресія
      Чому виникає новорічна депресія / videezy.com

      Депресією називають захворювання, при якому людина певний час відчуває себе пригнічено, втрачає інтерес до тих справ, які приносили радість, вона відмовляється від виконання повсякденних справ.

      Лікар-невролог Олексій Сіделковський пояснив, чому виникає новорічна депресія, пише НВ.

      Читайте також: Чому малюки бояться Діда Мороза та що зробити, аби зустріч з ним минула безболісно

      Восени люди впадають у депресію через перебудову організму, перед Днем святого Миколая сумують через відсутність другої половинки.

      1. Середина зими і брак сонця. Людина потребує сонця, а взимку день коротший, а ніч довша. Також людина перебуває у владі природної сезонної нудьги.

      2. Завал на роботі. Перед Новим роком працівники намагаються встигнути закінчити всі проекти, оскільки після 1 січня йдуть довгі свята. Така напружена ситуація може спричинити депресію.

      via GIPHY

      3. Підбиття підсумків. Вкінці року ми намагаємося згадати, що відбулося за цей рік. Якщо все було не так, як у планах, то людина вважатиме цей рік безцільно прожитим.

      4. Загальна атмосфера – метушня. Коли навколо всі спішать кудись, обирають подарунки, а ви ні – тоді спадає легке запитання: "Що з вами не так?"

      5. Проблеми з подарунками та фінансами. Люди засмучуються через те, що доводиться обирати подарунок, а для деяких це просто випробування. Відповідно, щоб обрати гарний подарунок сім’ї та родині, необхідно витратити чималу суму грошей.

      Проблеми з подарунками та фінансами
      Проблеми з подарунками та фінансами

      6. Обов'язкове свято. Далеко не всі хочуть святкувати Новий рік, вважаючи його не такою важливою подією у житті. І постійні розпитування знайомих про місце святкування та новорічне меню ще більше заштовхують людину у депресію.

      7. Самотність. Новий рік – це свято для сім’ї та друзів, а тому, зустрічати його на самоті може погано вплинути на психічне здоров’я.

      Депресія може виникнути через те, що ви ні з ким не будете святкувати Новий рік
      Депресія може виникнути через те, що ви ні з ким не будете святкувати Новий рік

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Новорічні свята Психологія Депресія
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Повод бояться: какие изменения будут на таможенном контроле
      сьогодні , 08:40 Повод бояться: какие изменения будут на таможенном контроле
      Юрій Бутусов 6351
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Поліція скандально розгромила мітинг проти забудови і затримала активістів у Одесі: ганебні фото
      25 грудня , 22:22 Поліція скандально розгромила мітинг проти забудови і затримала активістів у Одесі: ганебні фото
      Катерина Петренко 1706
      Історія військової медсестри: "Розумієш цінність життя, сім’ї та дружби"
      25 грудня , 19:03 Історія військової медсестри: "Розумієш цінність життя, сім’ї та дружби"
      Повернись живим 1058
      Найкурйозніші модні провали 2018 року, від яких неможливо втримати сміх
      25 грудня , 18:00 Найкурйозніші модні провали 2018 року, від яких неможливо втримати сміх
      Юлія Михайлова 4827
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      В Києві спалахнула масштабна пожежа в ресторані: фото
       5 вересня , 15:17
      Українські вчені розробили унікальний детектор брехні
       16 жовтня 2015 , 23:27
      Головні новини футболу 2 жовтня: Шахтар розписав видовищну нічию з Ліоном, Реал сенсаційно програв ЦСКА
       3 жовтня , 07:00
      Ліга націй: Хорватія у компенсований час вирвала перемогу над Іспанією
       15 листопада , 23:42
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук