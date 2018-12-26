Чому виникає новорічна депресія: пояснення лікаря

Депресією називають захворювання, при якому людина певний час відчуває себе пригнічено, втрачає інтерес до тих справ, які приносили радість, вона відмовляється від виконання повсякденних справ.

Лікар-невролог Олексій Сіделковський пояснив, чому виникає новорічна депресія, пише НВ.

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Восени люди впадають у депресію через перебудову організму, перед Днем святого Миколая сумують через відсутність другої половинки.

1. Середина зими і брак сонця. Людина потребує сонця, а взимку день коротший, а ніч довша. Також людина перебуває у владі природної сезонної нудьги.

2. Завал на роботі. Перед Новим роком працівники намагаються встигнути закінчити всі проекти, оскільки після 1 січня йдуть довгі свята. Така напружена ситуація може спричинити депресію.

3. Підбиття підсумків. Вкінці року ми намагаємося згадати, що відбулося за цей рік. Якщо все було не так, як у планах, то людина вважатиме цей рік безцільно прожитим.

4. Загальна атмосфера – метушня. Коли навколо всі спішать кудись, обирають подарунки, а ви ні – тоді спадає легке запитання: "Що з вами не так?"

5. Проблеми з подарунками та фінансами. Люди засмучуються через те, що доводиться обирати подарунок, а для деяких це просто випробування. Відповідно, щоб обрати гарний подарунок сім’ї та родині, необхідно витратити чималу суму грошей.



Проблеми з подарунками та фінансами

6. Обов'язкове свято. Далеко не всі хочуть святкувати Новий рік, вважаючи його не такою важливою подією у житті. І постійні розпитування знайомих про місце святкування та новорічне меню ще більше заштовхують людину у депресію.

7. Самотність. Новий рік – це свято для сім’ї та друзів, а тому, зустрічати його на самоті може погано вплинути на психічне здоров’я.



Депресія може виникнути через те, що ви ні з ким не будете святкувати Новий рік

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