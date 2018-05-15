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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Чому зелень з городу може бути шкідливою: коментар дієтолога

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Чому зелень з городу може бути шкідливою
Чому зелень з городу може бути шкідливою / unsplash.com

Люди навіть і не підозрюють, що городня зелень може негативно впливати на здоров'я підшлункової залози.

Зі слів медиків, будь-який вид зелені довго перетравлюється в шлунково-кишковому тракті, що негативно відбивається на роботі шлунку і підшлункової залози, передає Wworld.

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Особливо погано це для людей, у яких є захворювання, пов'язані з цими органами. Окрім того, зелень багата на кислоти і гіркоту, шкідливі для підшлункової залози.

Зелень негативно впливає на здоров'я підшлункової залози

Зелень негативно впливає на здоров'я підшлункової залози

Тож дієтологи наголошують – не можна їсти окрошку більше, ніж двічі на тиждень. Адже поєднання зелені, редиски та щавлю спричинить важке навантаження на шлунково-кишковий тракт.

І ще одна важлива порада від медиків – майже будь-яка зелень втрачає 90% корисних речовин при термічній обробці. Тож якщо ви плануєте отримати максимум користі від неї – зелень варто споживати свіжою.

Аби підшлункова менше страждала від кислот зелені, не споживайте її на голодний шлунок. І варто пам'ятати – переїдання зелені може негативно позначитись на вашому самопочутті.

Зелень втрачає 90% вітамінів при термічній обробці, краще споживайте її свіжою

Зелень втрачає 90% вітамінів при термічній обробці, краще споживайте її свіжою

Теги: LifeStyle Здоров'я Лікування Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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