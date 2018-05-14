Чому жінки після пологів починають курити

Більшість жінок кидають курити до, під час вагітності та коли вигодовують маля грудним молоком. Але близько 90% жінок після народження малюка все одно повертаються до цієї шкідливої звички.

Дослідники з Медичної школи "Норвіч" знайшли відповідь на те, чому новоспечені матусі починають курити після народження дитини, пише 7mednews.

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Хоча під час вагітності бажання закурити знижується, але після народження дитини потреба з'являється знову.

Зазвичай, після пологів продовжують курити матері, у яких нестабільне матеріальне становище. Також до куріння спонукають безсонні ночі, дефіцит підтримки, тиск з боку родичів та оточення, втома, відчуття непотрібності та самотності, турбота про дитину.

Всі ці речі штовхають молодих матусь повернутися до шкідливої звички. Аби цього уникнути, медики рекомендують близькому оточенню допомагати та підтримувати юну матір. Це буде найбільш ефективним засобом для відмови матері від куріння.

Найбільш ефективний засіб для відмови матері від куріння – підтримка близьких