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Чому жінки зраджують чоловікам: несподівана причина

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Чому жінки зраджують чоловікам
Чому жінки зраджують чоловікам / unsplash.com

Американські науковці в результаті глобального дослідження з'ясували ключову причину жіночих зрад.

Згідно з твердженням професора Алісії Уокер з університету штату Міссурі, жінки зраджують своїм чоловікам у прагненні врятувати шлюб, повідомляє Independent.

Вона протягом року разом з колегами провела опитування серед дружин у віці від 24 до 65 років, які зраджували своїм чоловікам та були активними користувачами сайту знайомств.

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У більшості випадків на зраду жінок штовхає любов до свого чоловіка і бажання уникнути розлучення шляхом задоволення своїх сексуальних потреб.

Понад половина опитаних жінок зізналися, що у подружньому житті їм з чоловіком бракує сексу, вони не відчувають оргазму, відповідно, починали шукати партнера для цього деінде.

І що цікаво, жінки, які зраджували, не хочуть розлучатися зі своїми чоловіками і запевняють, що люблять їх. Зі слів авторів дослідження, такі результати стали для них справжньою несподіванкою.

Для них це було не спонтанним рішенням. Вони перебували в пошуку оргазму, а не партнера для життя. Вони робили це, щоб зберегти, а не зруйнувати свій шлюб. Всі ці жінки хотіли задовольнити виключно свої фізичні потреби і отримати те, що їм не може дати їхній чоловік,
– зазначила Алісії Уокер.

Жінки зізнались, що після зради вони стали кращими дружинами і матерями, ніж до подружньої невірності. Вони були переконані – зрада дозволила їм захистити і зберегти шлюб.

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Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Психологія Секс
Джерело: 24 Канал
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