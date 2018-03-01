Чому жителі Львівщині 6 років ходять по аварійному мосту, ризикуючи життям

Визнали аварійним, але не закрили. Уже 6 років на Львівщині люди переправляються через міст, який непридатний для проїзду. Не лякає жителів навіть обвал, який стався тут у березні 2017 року.

Попри заборону, ним і надалі їздять автівки та навіть вантажні фури. Будівництво нової переправи обіцяли розпочати ще у 2017 році, та досі нічого не зроблено.

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Аби добратися на роботу до районного центру Жидачів Надія щоранку змушена на свій страх і ризик переходити через аварійний міст над Дністром. Це єдина коротка дорога, яка з'єднує довколишні міста і села з районом.

Кожен день йдемо з дітьми, йдемо в сніг, йдемо в дощ. Починає сніг топитися – суцільна калюжа,

– сказала мешканка села Заліски Надія.

Маршрутки через цей міст не їздять. Проте вихід знайшли. Раз на годину маршрутка по один берег Дністра висаджує людей й ті швидко йдуть на інший. А там їх чекає другий автобус, який їде до районного центру.



Міст через Дністер у селі Заліски визнали аварійним ще у 2012 році. А у березні 2017 року він частково обвалився. У травні його офіційно закрили для руху транспорту. Однак, не їздять мостом хіба автобуси.

Чому водії ризикують власним життям, переїжджаючи через міст – дивіться у сюжеті.