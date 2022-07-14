У Чонгарі росіяни з гелікоптера відкрили вогонь по рибалці

Жорстокість російських окупантів продовжує вражати. Так, в окупованому Чонгарі вони відкрили вогонь по беззбройному рибалці.

Про ще один злочин російської армії журналістам 24 каналу розповіли місцеві мешканці. За їхніми словами, чоловіку дивом вдалося вижити.

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Відомо, що чоловік, попри заборону окупантів, вирішив порибалити на Сиваші. Зауважимо, що місцеві мешканці часто виживають на тому, що самі добудуть. Риболовля для них це не просто хобі, а я нормальне харчування та заробіток.

Коли чоловік намагався виловити рибу, у небі з'явився російський гелікоптер. Він летів з Джанкоя в напряму фронту. Військові без жодного попередження почали стріляти по чоловіку просто через те, що він прийшов порибалити.

Окупанти не вперше знущаються з рибалки

Це не вперше російські військові знущаються з людей за вихід в море. Раніше вони поламали руки чоловікам в окупованому Генічеську, бо ті рибалили в Азовському морі. Так, путінські солдати впіймали місцевих мешканців на березі. Загарбники повідомили, що за риболовлю карають зламаними руками й негайно приступили до виконання "покарання".

Крім того, окупанти розігнали в місті рибний ринок.

Зауважимо, Генічеський район перебуває під російською окупацією з першого дня повномасштабної війни. То ж місцеві мешканці терплять знущання вже майже 5 місяців.

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