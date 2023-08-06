Чонгарський автомобільний міст втомився: у мережі показали фото

На Чонгарський міст 6 серпня вкотре завітала "бавовна". Внаслідок цього переправа вкотре зазнала руйнувань.

Про це розповів український блогер та активіст Сергій Стерненко. Також він показав фото пошкодженого мосту.

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Чонгарський міст зазнав руйнувань

Стерненко близько 16:00 6 серпня повідомив, що загарбники тимчасово закрили пункт пропуску КПП "Чонгар".

Чонгарський автомобільний міст втомився,

– написав пізніше активіст, поширивши відповідні фото.



Чонгарський міст зазнав пошкоджень / Фото зі сторінки Сергія Стерненка

На світлинах видно пробоїни на переправі. Цікаво, що так звана "влада" тимчасово окупованого Криму також оприлюднила ці фото.



На переправі з'явилися пробоїни / Фото зі сторінки Сергія Стерненка

Путінський посіпака Владімір Сальдо повідомив, що ЗСУ нібито обстріляли Чонгарський міст ракетами Storm Shadow.

"За даними Сальдо, на Чонгарському мосту внаслідок удару ЗСУ утворилися три пробоїни, опорні конструкції не пошкоджено", – повідомили у російських ЗМІ.



Окупанти заявляють про удар Storm Shadow / Фото росЗМІ

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Чонгар був буферною зоною

У 2014 році росіяни встановили біля Чонгара блокпост та замінували поля навколо села. Зрештою там з'явився КПВВ, через який можна було в'їхати з території України в тимчасово окупований Крим.

Росіяни окупували Чонгар 24 лютого 2022 року. Через мости загарбники перекидають свою військову техніку на материкову Україну.

Варто зауважити, що в Чонгарі є кілька мостів:

залізничний міст та дамба через затоку Сиваш на перегоні Новоолексіївка – Джанкой;

автомобільний міст на європейському автошляху Е105, що бере свій початок в норвезькому Кіркенесі й закінчується в Ялті.

Де розташований Чонгар: показуємо на карті