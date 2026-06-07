Чонгарський міст з діркою: росіяни бідкаються на удар по артерії, яка з'єднує Херсонщину й Крим

Українські військові поступово встановлюють вогневий контроль над логістичними шляхами ворога, що приносить росіянам багато труднощів. Повідомляється, що дрони ефективно відпрацювали по мосту в районі Чонгара Херсонської області.

Про удар БпЛА заявив колабораціоніст Володимир Сальдо. Цю інформацію поширив і радник міністра оборони України Сергій Стерненко, зазначивши, що росіяни поширили нові схеми маршрутів своєї логістики.

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Що відомо про удар по мосту на Херсонщині?

Окупаційна влада заявила про нічну атаку безпілотників на Чонгарський міст, що сполучає окупований Крим із материковою частиною. Унаслідок удару пошкоджено дорожнє покриття, а рух через пункт пропуску "Джанкой" тимчасово зупинено.

Наразі транспорт спрямовують через КПП "Армянськ" та "Перекоп", де тривають відновлювальні роботи. Терміни відновлення руху поки не називають.

Після удару ЗСУ по мосту окупанти також оприлюднили оновлені маршрути логістики.

Важливо! Якщо буде закрито ще один пункт пропуску, єдиним шляхом до Криму залишиться Кримський міст.

Наслідки атаки на Чонгарський міст та схеми логістики Росії: дивіться зображення з мережі

Віськовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов раніше заявляв, що удари Сил оборони по логістичних маршрутах Росії ускладнюють постачання не лише до Криму, а й для всього південного угруповання окупантів.

За його словами, це позбавляє ворога ресурсів, ротації та можливостей евакуації, що може змусити росіян відступати без масштабних штурмів.

До того ж, у ГУР повідомляли, що відрізки траси між окупованими Бердянськом, Мелітополем і Джанкоєм перебувають під вогневим контролем української розвідки. Також оприлюднено відео, на якому зафіксовано ураження та знищення російських паливозаправників, вантажівок і тралів.

А воїни "Азову" за допомогою дронів контролюють ситуацію в небі над Маріуполем.