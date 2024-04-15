Дуже хотів випити: на Закарпатті чоловік зі зброєю взяв у заручниці продавчиню

15 квітня 2024, 22:44
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Джерело:

Поліція Закарпатської області

У Чопі трапилася надзвичайна ситуація. Там в один із місцевих магазинів увірвався озброєний чоловік і почав погрожувати продавчині зброєю.

Правоохоронці, які прибули на виклик потерпілої, з'ясували, що стало причиною конфлікту.

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Що ж відбулося

Увечері 14 квітня до магазину зайшов невідомий чоловік. Він мав при собі пістолет, яким почав погрожувати продавчині.

Зловмисник вимагав, аби жінка безкоштовно продала йому алкоголь. 

Відомо, що 31-річна потерпіла змогла зателефонувати до поліції і повідомити про те, що опинилася у заручниках. 

Наряд поліцейських негайно вирушив на місце інциденту і затримав агресивного покупця. Пістолет, на прицілі якого він тримав продавчиню, вилучили. 

На щастя, жінка не постраждала. Тим часом порушника взяли під варту. 

За скоєне йому загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

У Нідерландах невідомий взяв у заручники відвідувачів кафе

  • 30 березня у місті Еде близько 6:05 ранку стало відомо, що чоловік захопив заручників у кафе Petticoa.
  • Довкола кафе, яке розміщене в центрі міста, правоохоронці евакуювали 150 будинків. 
  • Чоловік в масці заявляв, що в нього сумка, наповнена вибухівкою. Він утримував 4 людей у заручниках понад 5 годин.
  • Об 11:24 вдалося звільнити 3 заручників. 
  • Ще за півгодини було звільнено останнього заручника. 
  • Потім вийшов і сам зловмисник, і поліціянти вдягли на нього кайданки.
  • Зловмисник виявився добре знайомим поліцейським. Це 28-річний місцевий житель, якого у 2023 році визнали винним у погрозах.

Автор: Анастасія Колеснікова