Дуже хотів випити: на Закарпатті чоловік зі зброєю взяв у заручниці продавчиню

У Чопі трапилася надзвичайна ситуація. Там в один із місцевих магазинів увірвався озброєний чоловік і почав погрожувати продавчині зброєю.

Правоохоронці, які прибули на виклик потерпілої, з'ясували, що стало причиною конфлікту.

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Що ж відбулося

Увечері 14 квітня до магазину зайшов невідомий чоловік. Він мав при собі пістолет, яким почав погрожувати продавчині.

Зловмисник вимагав, аби жінка безкоштовно продала йому алкоголь.

Відомо, що 31-річна потерпіла змогла зателефонувати до поліції і повідомити про те, що опинилася у заручниках.

Наряд поліцейських негайно вирушив на місце інциденту і затримав агресивного покупця. Пістолет, на прицілі якого він тримав продавчиню, вилучили.

На щастя, жінка не постраждала. Тим часом порушника взяли під варту.

За скоєне йому загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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