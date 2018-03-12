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"Чорна Пантера" може очолити список найкасовіших фільмів 2018 року

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Фільм
Фільм "Чорна пантера": трейлер / Фото з вільних джерел

Фільм "Чорна Пантера", який зняли на кіностудії Marvel, зібрав понад 1 мільярд доларів у світовому прокаті. При цьому бюджет кінострічки склав близько 200 мільйонів доларів.

Відомо, що мільярдну суму фільм набрав на 26-й день прокату, передає ВВС.

У захопливому фільмі про вигадану африканську державу Ваканда, що володіє найсучаснішими технологіями на планеті, зіграли володарка премії "Оскар" Люпіта Ніонго, Чедвік Боузман, Майкл Бекарі Джордан, Деніел Калуя, Форест Вітакер та Мартін Фрімен. Кінострічка вийшла дуже колоритною, бо чимало акторів, та й сам режисер Райян Куглер – афроамериканці. Фільм уже називають переломним в американській кіноіндустрії.

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Наразі робота уже отримала чимало схвальних відгуків. Зокрема, про успішний фільм розповіла колишня перша леді США Мішель Обама.

Завдяки вам молодь нарешті побачить на великому екрані супергероїв, які схожі на неї. Мені сподобався цей фільм, і я знаю, що він надихатиме людей різного походження зібратися з силами та віднайти сміливість бути героями своїх власних історій,
– зазначила дружина Барака Обами.

Окрім цього, схвальний відгук написав експерт з питань кіноіндустрії Джефф Бок.

"Я думаю, що це мов падіння стіни. Якщо брати до уваги "Чорну пантеру", жодна студія не може сказати знову: "О, "чорні" фільми не показують в інших країнах, зацікавленість за кордоном буде мінімальною", – заявив Джефф Бок.

За інформацією сайту IMDB, всього лиш 33 фільми в історії кінематографу зібрали у прокаті понад 1 мільярд доларів. Здебільшого це були історії про супергероїв.

Дивіться відео трейлеру "Чорна пантера":

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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