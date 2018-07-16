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Чорне чи біле вугілля: дія, протипоказання та побічні реакції препаратів

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Чорне чи біле вугілля: "плюси" та "мінуси"
Чорне чи біле вугілля: "плюси" та "мінуси" / 24 Канал

Майже у кожній сім’ї в домашній аптечці присутній засіб, який здатний впоратися з інтоксикацією організму, яка з'являється після отруєння продуктами чи напоями.

Найбільш поширений адсорбент є чорне вугілля, яке є недорогим препаратом. Проте в останні роки на прилавках аптек з’явилося й біле вугілля.

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Чорне вугілля: властивості та протипоказання

Властивості: препарат вживають для зменшення всмоктування з травного тракту токсичних речовин, солей важких металів, алкалоїдів і глікозидів, лікарських речовин. Чорне активоване вугілля виводить всі токсичні речовини з організму, він поглинає на своїй поверхні гази.

Чорне вугілля: властивості та протипоказання
Чорне вугілля: властивості та протипоказання

Їх призначають при диспепсії, харчових інтоксикаціях, отруєннях алкалоїдами, глікозидами, солями важких металів. Активоване вугілля радять вживати при метеоризмі для зменшення газоутворення, при підготовці до рентгенологічних і ендоскопічних досліджень.

Побічна дія. При вживанні чорного вугілля у людини може спостерігатися закрепи, діарея. Тривале застосування може сприяти дефіциту в організмі вітамінів, білків, жирів.

Кому не можна приймати чорне активоване вугілля. Не призначають цей препарат при виразкових ураженнях травного тракту, шлункових кровотечах.

Чорне вугілля: властивості та протипоказання
Чорне вугілля: властивості та протипоказання

Біле вугілля: дія та протипоказання

Показання для застування. Біле вугілля призначають для зниження наслідків вживання неякісної їжі та алкоголю, відновлення нормальної діяльності шлунково-кишкового тракту та інших систем організму.

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Ці ліки рекомендують вживати для лікування гострих кишкових захворювань, гострої діареї різної етіології. Як допоміжна терапія біле вугілля призначають при вірусних гепатитах, алергічних захворюваннях, дерматитах, та пізньому гестозі вагітних.

Біле вугілля: дія та протипоказання
Біле вугілля: дія та протипоказання

Кому не призначають біле вугілля. Пацієнтам не можна вживати ці ліки, якщо у них є індивідуальному несприйнятті компонентів, виразкова хвороба шлунку та 12-палої кишки у стадії загострення. Не призначають біле вугілля при виразці та ерозії слизової оболонки кишківнику, шлункових та кишкових кровотечі, кишковій непрохідності, цукровому діабеті, лактації.

Біле вугілля протипоказані до використання дітям до 3 років, а також вагітним жінкам.

Побічні реакції. Наразі випадків побічних реакцій при дотриманні способу застосування зафіксовано не було. При перевищенні рекомендованих доз можливі поодинокі випадки закрепів.

Біле вугілля: дія та протипоказання
Біле вугілля: дія та протипоказання

Перш, ніж вживати ці ліки, необхідно проконсультуватися з лікарем, адже самолікування може нашкодити здоров'ю.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Лікування Ліки Вагітність і пологи
Джерело: 24 Канал
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