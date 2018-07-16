Чорне чи біле вугілля: дія, протипоказання та побічні реакції препаратів

Майже у кожній сім’ї в домашній аптечці присутній засіб, який здатний впоратися з інтоксикацією організму, яка з'являється після отруєння продуктами чи напоями.

Найбільш поширений адсорбент є чорне вугілля, яке є недорогим препаратом. Проте в останні роки на прилавках аптек з’явилося й біле вугілля.

Читайте також: Аспірин чи парацетамол: "плюси" і "мінуси" препаратів-аналогів

Чорне вугілля: властивості та протипоказання

Властивості: препарат вживають для зменшення всмоктування з травного тракту токсичних речовин, солей важких металів, алкалоїдів і глікозидів, лікарських речовин. Чорне активоване вугілля виводить всі токсичні речовини з організму, він поглинає на своїй поверхні гази.



Чорне вугілля: властивості та протипоказання

Їх призначають при диспепсії, харчових інтоксикаціях, отруєннях алкалоїдами, глікозидами, солями важких металів. Активоване вугілля радять вживати при метеоризмі для зменшення газоутворення, при підготовці до рентгенологічних і ендоскопічних досліджень.

Побічна дія. При вживанні чорного вугілля у людини може спостерігатися закрепи, діарея. Тривале застосування може сприяти дефіциту в організмі вітамінів, білків, жирів.

Кому не можна приймати чорне активоване вугілля. Не призначають цей препарат при виразкових ураженнях травного тракту, шлункових кровотечах.



Чорне вугілля: властивості та протипоказання

Біле вугілля: дія та протипоказання

Показання для застування. Біле вугілля призначають для зниження наслідків вживання неякісної їжі та алкоголю, відновлення нормальної діяльності шлунково-кишкового тракту та інших систем організму.

Читайте також: В Україні заборонили популярні ліки від отруєння

Ці ліки рекомендують вживати для лікування гострих кишкових захворювань, гострої діареї різної етіології. Як допоміжна терапія біле вугілля призначають при вірусних гепатитах, алергічних захворюваннях, дерматитах, та пізньому гестозі вагітних.



Біле вугілля: дія та протипоказання

Кому не призначають біле вугілля. Пацієнтам не можна вживати ці ліки, якщо у них є індивідуальному несприйнятті компонентів, виразкова хвороба шлунку та 12-палої кишки у стадії загострення. Не призначають біле вугілля при виразці та ерозії слизової оболонки кишківнику, шлункових та кишкових кровотечі, кишковій непрохідності, цукровому діабеті, лактації.

Біле вугілля протипоказані до використання дітям до 3 років, а також вагітним жінкам.

Побічні реакції. Наразі випадків побічних реакцій при дотриманні способу застосування зафіксовано не було. При перевищенні рекомендованих доз можливі поодинокі випадки закрепів.



Біле вугілля: дія та протипоказання

Перш, ніж вживати ці ліки, необхідно проконсультуватися з лікарем, адже самолікування може нашкодити здоров'ю.