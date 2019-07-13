16:49
13 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кадиров готує медаль Путіну. Пиня поїхав кукухой
      Вєсті Кремля
      16:25, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Як Ляшко через Ахметова нервувався. Порошенко почав кулаками махати
      Вєсті.UA
      16:46, сьогодні
      "Свободу" не спинити: чи існує угода між Тягнибоком та Медведчуком
      ЦРУ
      09:00, 12 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від музею до Українського дому
      Згадати все
      21:31, 10 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      "Чорний піар" на державній службі: Як у Вінниці запровадили інформаційну монополію

      140 Читать новость на русском
      Вінницька мерія втягнула комунальні ЗМІ у "чорнушний"скандал
      Вінницька мерія втягнула комунальні ЗМІ у "чорнушний"скандал

      Задля того, щоб "наростити" рейтинги двом кандидатам, яких підтримує прем’єр Гройсман, а відтак і Вінницька міська рада, технологи штабу політсили "Українська стратегія" вдались до використання брудних маніпуляцій – поширення "липової" соціології.

      Враховуючи, що підконтрольні їм "зливні бачки" не дали бажаного тиражування, а жоден сайт, що поважає своїх читачів та Закон, брехливу інформацію не опублікував, до "чорнухи" підключили муніципального мовника – телеканал "ВІТА".

      Введення виборців в оману шляхом тиражування несправжніх соціологічних досліджень – грубе порушення Закону. І якщо "зливним бачкам" все одно, адже їх навіть не зареєстровано як ЗМІ, то для "ВІТИ" такі дії можуть мати неабиякі наслідки.

      Підтримані прем’єром Гройсманом кандидати Володимир Кістіон та Леонід Марцинківський всюди отримали "зелене світло": білборди, друковані площі, ефіри, адмінресур тощо. Мер Сергій Моргунов і секретар міськради Павло Яблонський, який увійшов до першої десятки "Української стратегії", особисто водили кандидатів на зустрічі з трудовими колективами місцевих підприємств.

      Та коли у хід пішла "чорнуха" на каналі, власником якого є громада, терпець увірвався. І вінничани звернулись до Національної ради з питань телебачення та радіомовлення.

      Таким чином, вінницька громада може позбутись єдиного комунального телеканалу. Утім з огляду на те, що "ВІТА" поставила інтереси влади вище за свою основну функцію – донесення об’єктивної інформації до вінничан, навряд чи ця втрата буде прикрою. Адже, який зміст в утриманні мовника, який подає некоректну інформацію тим, за чий кошт існує? Більше того, робить це з завідомо маніпулятивною метою!

      Щодо маніпулятивності інформації, яку розтиражував телеканал, не виникає жодних сумнівів. Адже насправді ні саме дослідження, ні соціологічна група, яка нібито його проводила, не існують у природі.

      Соціологічну групу "АМА" не вдалось знайти ані в Гуглі, ані в жодній офіційній базі даних юридичних осіб.

      Єдине підтвердження існування цієї організації – сайт і вказана на ньому контактна інформація. Щоправда і перше, і друге теж виявилось "липою".

      Сайт, що являє собою одну неклікабельну сторінку, було створено у понеділок, 8 липня 2010 року – за день до появи фейкової соціології. 

      Також перевірку на достовірність не пройшли і контактні дані "соціологів" – за вказаною на сайті адресою зареєстровано три юридичні особи: ТОВ "КОМПАНІЯ РІВ’ЄРА", що обслуговує водний транспорт, ТОВ "ВАЛЮТЕ", що займається неспеціалізованою оптовою торгівлею та ТОВ "БАФ ГРУПП", що надає послуги технічного обслуговування автотранспортних засобів. ТОВ "АМА" за цією адресою є відсутньою, і в історичних даних, тобто зареєстрованою не була. Ніколи і ніде. Поштовий індекс та номер телефону – вигадані.

      Тож рейтинг, який тиражує комунальний телеканал "ВІТА", міг "склепати" і першокурсник технічного вишу з гарною фантазією та спецзамовленням від виборчого штабу. Ймовірно, так все і було. Єдине що штаб, який замовив цю маніпулятивну технологію, виявився дуже впливовим. В іншому разі, телеканал не включив би "ліву" соціологію до свого вечірнього випуску новин.

       

      Згідно з бюджетом Вінниці на 2019 рік, на фінансову підтримку міського комунального підприємства "Інформаційно-телевізійне агентство "ВІТА" було виділено 16 мільйонів 610 тисяч 322 гривні.

      Схоже, що давши журналістам такі кошти, міська влада перестала обмежувати себе у використанні "ВІТИ" для власних цілей.

      До решти ЗМІ маніпулятивна соціологія потрапила через розсилку на електронну пошту. Більшість вінницьких редакцій, які поважають свою аудиторію і дотримуються закону, проігнорували цей "вкид".

      Перевірка професійності компанії, що представила дані опитування, – це завдання видання чи інформаційного транслятора, а не глядача чи читача. Якщо компанія, яка представила дані соціологічного опитування, не є членом професійних співтовариств, не має соціологів у штаті, не публікує на своєму сайті докладну інформацію про методологію проведення опитування, не має досвіду проведення соціологічних досліджень, не є готовою надати додаткову інформацію про проведене дослідження, то це породжує сумніви в якості та надійності даних,
      – заявляла Соціологічна асоціація України напередодні старту виборчої кампанії.

      Однак на кількох сайтах "рейтинги" все ж опублікували: vn.presspoint.in.ua, news.vn.ua, myvin.com.ua, vlasno.info.

      Також фейкову соціологію поширили в групі підтримки одного з кандидатів по 11-му округу. Особливий цинізм роботи піарників кандидата полягає в тому, що поширюючи такого роду інформацію, вони пишуть про використання "чорних" технологій проти нього самого. Це, власне, теж свого роду технологія, хоча й досить примітивна.

      Вже багато років ЗМІ у Вінниці не займаються неупередженим донесенням інформації, натомість обслуговують інтереси, зокрема, політичні та комерційні, людей з оточення мерії. Тож, здебільшого, вінницька громада отримує тільки ту інформацію, яку для неї "каналізує" міська влада. Так задається напрямок думок, нав’язуються симпатії, диктуються цінності та створюється пул "своїх" – тих, кого треба підтримувати, а також "неугодних", кого треба засуджувати.

      Яскравий приклад – ось цей дванадцятихвилинний сюжет "ВІТИ":

      Однобокість, упередженість, відсутність балансу та інших стандартів журналістики важко не помітити. Автори передачі побудували сюжет і прописали текст таким чином, щоб переконати глядачів у сумнівних якостях одних кандидатів і піднести в гарному світлі інших. Про частину кандидатів навіть не згадали, про деяких – розповіли найгірше з їхньої біографії. В той же час, про скандальні сторінки з життя Кістіона та Марцинківського: корупційні скандали, кримінальні провадження та політичне "перевзування" – ні пари з вуст. Сумно визнавати, але виходить, що 16 мільйонів вінничани заплатили для того, щоб їх тримали за дурнів…

      Ручна сітка газет, журналів, радіостанцій, телеканалів, інтернет-порталів, груп у соцмережах і блогів – сильний антикризовий інструмент. Його запускають, коли треба пригасити резонанс, зменшити суспільний опір, зробити з активної громади, що бореться за свої права, байдужих зомбі, яким подавай тільки "хліба та видовищ".

      Вибори – це кризовий період для кожної влади. Саме в цей час дістається весь політичний арсенал, усі інструменти та активи – інформаційні та людські перш за все. У випадку з Вінницею, бажання провести "своїх" до Верховної Ради є настільки сильним, що до армії "прикормлених" професійних журналістів приєднали купку чорнушників-аматорів. А журналістів зробили рупорами брудних пропагандистських меседжів і виконавцями політичних "заказух".

      Залишається сподіватись, що вінничани все ж зуміють відрізнити законну передвиборчу агітацію від маніпулятивної. І зроблять відповідні висновки про кандидатів, які вдаються до таких методів – можна лише уявити, чим такі "принципові люди" займатимуться, потрапивши до Верховної Ради.

      blog_ava
      З’явилось відео моменту обстрілу 112 каналу
      сьогодні
      4004
      Теги: Новини України Новини політики Вінниця Партія Українська стратегія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Ширка-2": Росія штовхає Зеленського "в обійми" Медведчука?
      сьогодні , 16:00 "Ширка-2": Росія штовхає Зеленського "в обійми" Медведчука?
      Наталя Ромашова 428
      Бензин Курченка: як партнер Пашинського обікрав державу на мільйони
      сьогодні , 14:00 Бензин Курченка: як партнер Пашинського обікрав державу на мільйони
      Дмитро Гнап 492
      Не зовсім нові обличчя: хто з одіозних попередників іде в Раду
      сьогодні , 12:30 Не зовсім нові обличчя: хто з одіозних попередників іде в Раду
      Світлана Попова 3572
      Битва на Курській дузі: "перемога" Червоної армії насправді була поразкою, – Die Welt
      сьогодні , 08:40 Битва на Курській дузі: "перемога" Червоної армії насправді була поразкою, – Die Welt
      Світові Медіа 3627
      Иранский флот против британского
      сьогодні , 01:30 Иранский флот против британского
      Іван Яковина 2783
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук