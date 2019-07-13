"Чорний піар" на державній службі: Як у Вінниці запровадили інформаційну монополію

Задля того, щоб "наростити" рейтинги двом кандидатам, яких підтримує прем’єр Гройсман, а відтак і Вінницька міська рада, технологи штабу політсили "Українська стратегія" вдались до використання брудних маніпуляцій – поширення "липової" соціології.

Враховуючи, що підконтрольні їм "зливні бачки" не дали бажаного тиражування, а жоден сайт, що поважає своїх читачів та Закон, брехливу інформацію не опублікував, до "чорнухи" підключили муніципального мовника – телеканал "ВІТА".

Введення виборців в оману шляхом тиражування несправжніх соціологічних досліджень – грубе порушення Закону. І якщо "зливним бачкам" все одно, адже їх навіть не зареєстровано як ЗМІ, то для "ВІТИ" такі дії можуть мати неабиякі наслідки.

Підтримані прем’єром Гройсманом кандидати Володимир Кістіон та Леонід Марцинківський всюди отримали "зелене світло": білборди, друковані площі, ефіри, адмінресур тощо. Мер Сергій Моргунов і секретар міськради Павло Яблонський, який увійшов до першої десятки "Української стратегії", особисто водили кандидатів на зустрічі з трудовими колективами місцевих підприємств.

Та коли у хід пішла "чорнуха" на каналі, власником якого є громада, терпець увірвався. І вінничани звернулись до Національної ради з питань телебачення та радіомовлення.

Таким чином, вінницька громада може позбутись єдиного комунального телеканалу. Утім з огляду на те, що "ВІТА" поставила інтереси влади вище за свою основну функцію – донесення об’єктивної інформації до вінничан, навряд чи ця втрата буде прикрою. Адже, який зміст в утриманні мовника, який подає некоректну інформацію тим, за чий кошт існує? Більше того, робить це з завідомо маніпулятивною метою!

Щодо маніпулятивності інформації, яку розтиражував телеканал, не виникає жодних сумнівів. Адже насправді ні саме дослідження, ні соціологічна група, яка нібито його проводила, не існують у природі.

Соціологічну групу "АМА" не вдалось знайти ані в Гуглі, ані в жодній офіційній базі даних юридичних осіб.

Єдине підтвердження існування цієї організації – сайт і вказана на ньому контактна інформація. Щоправда і перше, і друге теж виявилось "липою".

Сайт, що являє собою одну неклікабельну сторінку, було створено у понеділок, 8 липня 2010 року – за день до появи фейкової соціології.

Також перевірку на достовірність не пройшли і контактні дані "соціологів" – за вказаною на сайті адресою зареєстровано три юридичні особи: ТОВ "КОМПАНІЯ РІВ’ЄРА", що обслуговує водний транспорт, ТОВ "ВАЛЮТЕ", що займається неспеціалізованою оптовою торгівлею та ТОВ "БАФ ГРУПП", що надає послуги технічного обслуговування автотранспортних засобів. ТОВ "АМА" за цією адресою є відсутньою, і в історичних даних, тобто зареєстрованою не була. Ніколи і ніде. Поштовий індекс та номер телефону – вигадані.

Тож рейтинг, який тиражує комунальний телеканал "ВІТА", міг "склепати" і першокурсник технічного вишу з гарною фантазією та спецзамовленням від виборчого штабу. Ймовірно, так все і було. Єдине що штаб, який замовив цю маніпулятивну технологію, виявився дуже впливовим. В іншому разі, телеканал не включив би "ліву" соціологію до свого вечірнього випуску новин.

Згідно з бюджетом Вінниці на 2019 рік, на фінансову підтримку міського комунального підприємства "Інформаційно-телевізійне агентство "ВІТА" було виділено 16 мільйонів 610 тисяч 322 гривні.

Схоже, що давши журналістам такі кошти, міська влада перестала обмежувати себе у використанні "ВІТИ" для власних цілей.

До решти ЗМІ маніпулятивна соціологія потрапила через розсилку на електронну пошту. Більшість вінницьких редакцій, які поважають свою аудиторію і дотримуються закону, проігнорували цей "вкид".

Перевірка професійності компанії, що представила дані опитування, – це завдання видання чи інформаційного транслятора, а не глядача чи читача. Якщо компанія, яка представила дані соціологічного опитування, не є членом професійних співтовариств, не має соціологів у штаті, не публікує на своєму сайті докладну інформацію про методологію проведення опитування, не має досвіду проведення соціологічних досліджень, не є готовою надати додаткову інформацію про проведене дослідження, то це породжує сумніви в якості та надійності даних,

– заявляла Соціологічна асоціація України напередодні старту виборчої кампанії.

Однак на кількох сайтах "рейтинги" все ж опублікували: vn.presspoint.in.ua, news.vn.ua, myvin.com.ua, vlasno.info.

Також фейкову соціологію поширили в групі підтримки одного з кандидатів по 11-му округу. Особливий цинізм роботи піарників кандидата полягає в тому, що поширюючи такого роду інформацію, вони пишуть про використання "чорних" технологій проти нього самого. Це, власне, теж свого роду технологія, хоча й досить примітивна.

Вже багато років ЗМІ у Вінниці не займаються неупередженим донесенням інформації, натомість обслуговують інтереси, зокрема, політичні та комерційні, людей з оточення мерії. Тож, здебільшого, вінницька громада отримує тільки ту інформацію, яку для неї "каналізує" міська влада. Так задається напрямок думок, нав’язуються симпатії, диктуються цінності та створюється пул "своїх" – тих, кого треба підтримувати, а також "неугодних", кого треба засуджувати.

Яскравий приклад – ось цей дванадцятихвилинний сюжет "ВІТИ":

Однобокість, упередженість, відсутність балансу та інших стандартів журналістики важко не помітити. Автори передачі побудували сюжет і прописали текст таким чином, щоб переконати глядачів у сумнівних якостях одних кандидатів і піднести в гарному світлі інших. Про частину кандидатів навіть не згадали, про деяких – розповіли найгірше з їхньої біографії. В той же час, про скандальні сторінки з життя Кістіона та Марцинківського: корупційні скандали, кримінальні провадження та політичне "перевзування" – ні пари з вуст. Сумно визнавати, але виходить, що 16 мільйонів вінничани заплатили для того, щоб їх тримали за дурнів…

Ручна сітка газет, журналів, радіостанцій, телеканалів, інтернет-порталів, груп у соцмережах і блогів – сильний антикризовий інструмент. Його запускають, коли треба пригасити резонанс, зменшити суспільний опір, зробити з активної громади, що бореться за свої права, байдужих зомбі, яким подавай тільки "хліба та видовищ".

Вибори – це кризовий період для кожної влади. Саме в цей час дістається весь політичний арсенал, усі інструменти та активи – інформаційні та людські перш за все. У випадку з Вінницею, бажання провести "своїх" до Верховної Ради є настільки сильним, що до армії "прикормлених" професійних журналістів приєднали купку чорнушників-аматорів. А журналістів зробили рупорами брудних пропагандистських меседжів і виконавцями політичних "заказух".

Залишається сподіватись, що вінничани все ж зуміють відрізнити законну передвиборчу агітацію від маніпулятивної. І зроблять відповідні висновки про кандидатів, які вдаються до таких методів – можна лише уявити, чим такі "принципові люди" займатимуться, потрапивши до Верховної Ради.