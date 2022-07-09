У Чорнобаївському аеропорту численні пожежі та вибухи, – херсонський активіст

Українські захисники просуваються на Херсонщині. Місцеві мешканці повідомляють про вибухи в області та пожежу в Чорнобаївці.

Про це для 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. Він зазначив, що місцеві публікують відео з пожежами та вибухами.

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"Справді з Херсона люди бачать велику пожежу й чують детонації. Є зафіксовані влучання у Чорнобаївський аеропорт. Він розташований не в самій Чорнобаївці, а неподалік, на північний захід від Херсона. З усіх локації, які публікують херсонці, можна визначити, що саме чисельні пожежі й вибухи в Чорнобаївському аеропорту", – сказав Молчанов.

Які причини пожеж

За словами активіста, горять адміністративні будівлі аеропорту, зал очікування, де окупанти зберігали зброю. Є вогонь вздовж злітно-посадкової смуги.

Херсон останніми днями охоплюють пожежі. Частково це пов'язано з діяльністю ЗСУ. Частково – з діяльністю самих окупантів, які на захід від Херсона влаштували собі навчальний полігон і намагаються хоч якось тренувати мобілізованих, які не бачили у своєму житті автомат,

– зазначив Молчанов.

Він пояснив, що саме такі навчання часто спричиняють пожежі на полях. Через це з'явилися неправдиві чутки, що бої тривають під Херсоном, за кілометр від міста.

"Наразі немає об'єктивної інформації про влучання в самому Херсоні. Пожежі й детонації, які пів дня відбуваються за містом, але через погану видимість люди думають, що це в Херсоні", – зазначив Молчанов.

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Мешканцям Чорнобаївки не до сміху

За словами Молчанова, ніхто не розуміє, чому окупанти так вперто розміщують свої боєкомплекти у Чорнобаївці. Він сказав, що туди може дістати навіть українська ствольна артилерія.

"Схоже на те, що дістала, тому я навіть не знаю чи святкувати чергову Чорнобаївку. Хоча чорнобаївцям, жителям селище Комишани, Геологів та Зимівника (населені пункти, які прилеглі до аеропорту) їм, звичайно, не до сміху, бо все це розлітається, вибиває вікна й пробиває дахи. Люди деколи обурюються через радісні емоції решти українців, бо в умовах окупації вони навіть не можуть нікуди втекти", – розповів активіст.

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