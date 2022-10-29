Росіяни вивели військову техніку з аеродрому у Чорнобаївці

В аеропорту Херсона поблизу Чорнобаївки сьогодні тихо. Все свідчить про те, що окупанти вивели звідти військову техніку.

Зображення від 27 жовтня показують, що росіяни вивезли з Чорнобаївки майже всі транспортні засоби, залишивши після себе лиш сліди на землі.

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Росіяни покинули важливий стратегічний об'єкт

Чорнобаївка – це село за 10 кілометрів на північ від Херсона, де розташований військовий аеродром, а неподалік – херсонський аеропорт. Чорнобаївка вважається "воротами" до Херсону, а її контроль дає стратегічну та тактичну перевагу в разі нападу на Миколаїв.

Супутникові знімки за 27 жовтня показують, що російські загарбники вивели майже всю техніку з аеродрому біля Чорнобаївки.

Зауважимо, що хоч окупанти тримали контроль над цим об'єктом, ЗСУ вибивали звідти російські Збройні Сили понад 20 разів. Це назвали феноменом Чорнобаївки. За даними перехоплених СБУ розмов російських солдатів, окупанти панікували від згадки про Чорнобаївку й масово відмовлялися йти у наступ на цьому напрямі

Чорнобаївці чекають на звільнення

Від початку повномасштабного вторгнення Чорнобаївка перебуває під окупацією росіян. Люди у селі живуть під постійними обстрілами. Російські військові тероризують мирне населення, обкрадають будинки та викрадають людей, в громаді бракує необхідних лікарських засобів.

Чорнобаївка на карті:

Що зараз відбувається біля Херсона

Росіяни у Херсоні заїжджають у покинуті домівки херсонців. Раніше повідомлялось, що вони переодягаються у цивільний одяг та готують місто до вуличних боїв.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни не збираються покидати Херсон. Це велика інформаційна атака, щоб Україна перекинула туди свої сили з інших напрямків.

Глава держави переконаний, що Україна обов'язково зможе деокупувати Херсон. Але це зробити важко, адже, на відміну від Росії, ми думаємо про своїх людей.

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